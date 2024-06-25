駐美大使假蕭美琴名義採購豪奢品？外交部允諾調查、誰爆料也會查
週刊今（25）日爆料，接任副總統蕭美琴的駐美代表俞大㵢亂花公帑買奢侈品，甚至假借蕭美琴名義採購。外交部發言人劉永健對此強調，相關爆料內容調查後會詳細說明，並強調：「對於同仁不循體制內反映、而是對外爆料，也會進行了解，這並不是我們鼓勵的做法。」
記者林詠青／台北報導
鏡週刊報導指出，駐美代表俞大㵢一上任就執意購買近400萬元的豪車，連衛生紙、牙膏等消耗品，也以接待賓客的理由報帳。此外，俞還以蕭美琴的名義採購高檔用品。對此，外交部先發新聞稿澄清，俞大㵢自去年12月抵任後，換購或採購之辦公室及職務宿舍用品，據駐美國代表處說明，相關採購係因家具、設備已超過使用年限或損壞，並配合館長職務宿舍公務宴客需求及整體搭配。另因疫情後美國物價通膨嚴重及人工成本飛漲，皆反映在總價上，此次採購依相關採購程序與規定辦理。
外交部發言人今在例行記者會中，也進一步解釋，駐外館處的館長職務宿舍相關物品報帳規定，是限於公務上使用。館長職務宿舍有接待宴客、訪賓，基於公務需要都可依相關規定，以公務業務費列支。至於座車部分則有規定須達一定年限或里程數方可更換。劉永健強調，相關爆料內容，外交部還需進一步了解，了解後會對外說明。
劉永健也表示，針對這次週刊報導，「對於同仁不循體制內反映而是對外爆料，也會進行了解，這並不是我們鼓勵的做法。」