台股重挫！存股族趁低搶進ETF 00919、00929甜甜價中長線佈局
台股大盤昨（24）日大跌439.69點，終場收在22813.7點。觀察62檔台股ETF僅有6檔維持平盤以上，其他56檔都是下跌。若從成交量來看，群益台灣精選高息（00919）單日成交24萬張為昨日第2大熱門交易台股ETF。市場法人表示，00919昨日為第5次除息0.7元，以26.24元開盤，雖受大盤下跌影響，以25.9元收盤，呈現貼息，但從交易量來看，有不少投資人搶在除息後入場。
記者魏妤庭／台北報導
台股昨日雖大跌近440點，終場收在22814點，但有不少投資人趁低撿便宜，若觀察台股ETF成交量前5名，元大台灣50反1（00632R）以30萬張排名第1，00919則是有24.35萬張排名第2名，復華台灣科技優息（00929）以23.7萬排名第3名，元大台灣價值高息（00940）16.62萬張排名第4名，台新永續高息中小以6.6萬張排名第5名。
理財達人表示，台股市場存股風氣不減，讓台股高股息ETF成為存股族喜愛的投資標的，除了適合長期投資，領股息也是收益靠山。00919採取季配息，00919在昨日除息後價格下降0.7元，較之前便宜2.72%，存股族或中長期持有的投資人，也可以趁此時進場佈局撿便宜，降低持股成本。
財富管理業者表示，現階段台股上市融資水位處於高檔，股市漲多拉回為正常風險，中長線來看，台股基本盤有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持有正面看法。若盤勢有回檔，建議可以採取逢低買進策略，可以分批佈局，像是以AI相關供應鏈為主軸，搭配復甦型谷底回升產業均衡配置。
※【NOWnews 今日新聞
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