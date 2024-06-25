陳玉珍踢館嗆綠委！他批不智：傷藍營形象 只會被操作「來亂的」
民進黨立院黨團今（25）日開記者會，國民黨立委陳玉珍在門口聽，遭民進黨團幹事長吳思瑤諷是「盯梢」，陳玉珍氣得衝進場與4綠委吵架，最後是由國民黨團書記長洪孟楷將陳玉珍帶開。不具名藍委批，總統賴清德昨親上火線要提釋憲，接下來藍綠就是努力爭取選民支持，打輿論戰，陳玉珍卻自己送上門，只會被民進黨操作「侵門踏戶」、「無理取鬧」，相當不智。
記者何哲欣／台北報導
立法院是政治新聞的主要戰場，每天早上都會有幾十名記者在這邊採訪朝野立委，針對時事新聞回應。有時是各自在黨團開記者會，有時是立委在議場前或是中興大樓一樓受訪。但立委都有默契，別人在受訪時，盡量不要干擾，否則不只會被全程錄下，也可能會讓記者的採訪做白工，因此不受控的立委，很容易被媒體列為拒絕往來戶。所以即使每個議題有不同立場，但朝野立委都還是會排隊依序受訪，各自發表意見。
至於在黨團的記者會，通常只會有助理到現場旁聽，蒐集情報，若被攻擊時，才可以迅速開記者會回擊，因為每個黨團都有需求，因此他黨助理現身記者會，大家也都見怪不怪，不會刻意刁難，但也少見有立委如陳玉珍今天，特別到他黨黨團記者會現場「旁聽」。
資深藍委說，國會改革引發藍綠大戰，藍綠立委現在除了各自爭取基本盤外，最重要是還是中間選民支持，尤其綠營可能又遍地烽火發動罷免，中間選民的態度是關鍵，而中間選民最不愛的就是鬧事場面，也因此綠營後來在立法院會都收斂許多，避免被貼上「鬧事」標籤。
該藍委說，陳玉珍對綠營記者會有興趣，可以請助理去旁聽，根本不必自己去現場，若有意見，就再回自己黨團開記者會就好，陳玉珍卻去了現場又跟綠委吵架，現場滿滿記者與攝影鏡頭，民進黨團也都在直播，不清楚來龍去脈的人，看了畫面只會覺得陳玉珍「很盧」，傷害藍營形象，真的很沒必要。