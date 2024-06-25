星爺《大內密探》超正琴操57歲長這樣！遭富商背叛卻獲周潤發救命
今年57歲的港星李若彤，曾演出電視劇《神鵰俠侶》獲封「最美小龍女」稱號，後參演周星馳主演《大內密探零零發》喜劇片，演出「名妓」琴操，因長相美豔動人、反轉劇情成為一大亮點。事實上，李若彤曾因富商男友郭應泉引退，卻遭對方悔婚深陷憂鬱症，直到某日在機上被「發哥」周潤發激勵後，她才重拾自信心展開健身教練新生活。
記者黃雅琪／綜合報導
李若彤1998年與富商男友郭應泉交往，當時她演藝事業正值高峰期，為了對方放棄最愛的演員身分，本想結婚回歸家庭，想不到郭應泉卻不願與她結婚，兩人對未來沒有共識，最終於2008年分手，結束這段長達10年的感情。隔年，深受打擊的李若彤患上憂鬱症，過著行屍走肉、無法自理的生活。
李若彤形容自己當時的情況：「活在很多傳統觀念強加給女性的枷鎖裡，活在八卦媒體的惡意解讀裡，活在大眾異樣的眼光。」每天待在家不梳洗，暴飲暴食後又全部吐光、大哭不已，時常獨自發呆並自言自語，半夜還會開車去墳場放空，她說：「我們糾纏，（與憂鬱症）像一對情侶，經歷過爭吵、冷戰、磨合到共處。」
李若彤深受憂鬱症纏身所苦，直到有一回搭飛機時，遇見了周潤發激勵：「還有沒有想拍戲？」李若彤直言不想演了，發哥立刻回說：「人怎麼可以不做事？」接著問她有什麼興趣愛好，得知李若彤喜歡運動、烹飪，便要她去考個健身教練證照，將興趣發展成事業。爾後她開啟「健身」新生活後，終於擺脫纏身7年的憂鬱症，如今57歲的李若彤體態健美，整個人凍齡回春，更重要的是心態正向。