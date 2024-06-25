《木曜》新片點閱慘不忍睹！5年鐵粉喊「退訂」　粉絲揭關鍵原因

星爺《大內密探》超正琴操57歲長這樣！遭富商背叛卻獲周潤發救命

▲周星馳（左圖左）主演電影《大內密探零零發》，片中飾演「名妓」琴操的港星李若彤（右圖），曾遭富商郭應泉背叛陷入憂鬱症，後來獲周潤發激勵，今年57歲的她成為一名健身教練，體態保養極佳。（圖／劇照、李若彤IG）
▲周星馳（左圖左）主演電影《大內密探零零發》，片中飾演「名妓」琴操的港星李若彤（右圖），曾遭富商郭應泉背叛陷入憂鬱症，後來獲周潤發激勵，今年57歲的她成為一名健身教練，體態保養極佳。（圖／劇照、李若彤IG）

記者黃雅琪／綜合報導

今年57歲的港星李若彤，曾演出電視劇《神鵰俠侶》獲封「最美小龍女」稱號，後參演周星馳主演《大內密探零零發》喜劇片，演出「名妓」琴操，因長相美豔動人、反轉劇情成為一大亮點。事實上，李若彤曾因富商男友郭應泉引退，卻遭對方悔婚深陷憂鬱症，直到某日在機上被「發哥」周潤發激勵後，她才重拾自信心展開健身教練新生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李若彤1998年與富商男友郭應泉交往，當時她演藝事業正值高峰期，為了對方放棄最愛的演員身分，本想結婚回歸家庭，想不到郭應泉卻不願與她結婚，兩人對未來沒有共識，最終於2008年分手，結束這段長達10年的感情。隔年，深受打擊的李若彤患上憂鬱症，過著行屍走肉、無法自理的生活。

▲今年57歲的港星李若彤，引退後成為一名健身教練。（圖／李若彤IG）
▲今年57歲的港星李若彤，引退後成為一名健身教練。（圖／李若彤IG）
李若彤形容自己當時的情況：「活在很多傳統觀念強加給女性的枷鎖裡，活在八卦媒體的惡意解讀裡，活在大眾異樣的眼光。」每天待在家不梳洗，暴飲暴食後又全部吐光、大哭不已，時常獨自發呆並自言自語，半夜還會開車去墳場放空，她說：「我們糾纏，（與憂鬱症）像一對情侶，經歷過爭吵、冷戰、磨合到共處。」

李若彤深受憂鬱症纏身所苦，直到有一回搭飛機時，遇見了周潤發激勵：「還有沒有想拍戲？」李若彤直言不想演了，發哥立刻回說：「人怎麼可以不做事？」接著問她有什麼興趣愛好，得知李若彤喜歡運動、烹飪，便要她去考個健身教練證照，將興趣發展成事業。爾後她開啟「健身」新生活後，終於擺脫纏身7年的憂鬱症，如今57歲的李若彤體態健美，整個人凍齡回春，更重要的是心態正向。

▲港星李若彤曾演出電影《大內密探零零發》，飾演「名妓」琴操一角。（圖／劇照）
▲港星李若彤曾演出電影《大內密探零零發》，飾演「名妓」琴操一角。（圖／劇照）
▲港星李若彤演過《神鵰俠侶》，獲封「最美小龍女」稱號。（圖／劇照）
▲港星李若彤演過《神鵰俠侶》，獲封「最美小龍女」稱號。（圖／劇照）

張敏《摩登武聖》洗澡戲穿幫鏡頭曝！周星馳臉紅當機洩真男人反應

周星馳首部劇《金豬玉葉》百萬人搶看！暗諷日本核汙水、美國槍擊

周星馳短劇《金豬玉葉》千萬人搶看！挨酸水土不服　卻狂賺1.27億

64歲鍾楚紅素顏長這樣！優雅老去拒整型　傳劉德華、成龍追過她　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生