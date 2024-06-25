攻新南向！聯邦集團與越南最大券商SSI、資產管理公司SSIAM簽MOU

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪劉麟表示，自2020年以來，聯邦銀行與SSI集團已成功合作多筆聯貸案，累計金額達美金3.51億元。這次合作備忘錄的簽署，將進一步深化雙方的合作關係，攜手探索更多集團對集團的業務發展機會。
莊雅晴也談到，越南的經濟發展潛力巨大，尤其在製造業、基礎設施建設和數字經濟領域展現了強勁的增長動能，我們對未來雙方在越南市場的合作充滿期待。SSIAM總經理Nguyen Ngoc Anh則表示：期待與聯邦投信的合作，為雙方集團分享更多市場資訊交流，為彼此挹注更多盈餘。
聯邦銀行強調，今年越南經濟復甦跡象明顯，全球供應鏈和投資資本流動，中國市場重新開放，服務和消費增長良好，公共投資推動力度加大，財政和貨幣政策操作空間廣闊。此外，越南具備競爭力的工資成本和已簽訂的16個自由貿易協定，預計當地的有利外資經商環境將持續吸引投資，並推升當地股市成長。聯邦銀行將攜手與SSI集團穩健布局，開創更多機會和可能。
SSI成立於1999年12月30日，是越南最大的證券公司，2024年第1季總資產達美金26.19億元，主要大股東為日本大和證券持股15.44%，總部位於胡志明市，並在河內和海防設有多個分支機構及交易據點。
SSIAM成立於2007年8月3日，為SSI全資子公司，截2024年4月資產管理規模達美金5.56億元。SSIAM總部設於河內，管理12檔基金，包括3檔開放式基金、3檔ETF、1檔退休基金及5檔成員基金，成員基金其中有與泰資Charoen Pokphand集團（CP Group）旗下的CT Bright、日資Daiwa Corporate Investment Co., Ltd及由日本發展銀行DBJ、Itochu Corporation、Sumitomo Mitsui Trust Bank為最大股東之Mercuria Investment Co., Ltd合作。