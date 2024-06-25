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攻新南向！聯邦集團與越南最大券商SSI、資產管理公司SSIAM簽MOU

▲貫徹新南向、深耕越南市場！聯邦銀行、聯投投信分別與越南最大券商SSI及旗下資產管理公司SSIAM簽署合作備忘錄。（圖／聯邦銀行提供）
▲貫徹新南向、深耕越南市場！聯邦銀行、聯投投信分別與越南最大券商SSI及旗下資產管理公司SSIAM簽署合作備忘錄。（圖／聯邦銀行提供）

記者顏真真／台北報導

受惠於國際供應鏈的持續轉移、製造業回暖及政府的大力投資，瑞士銀行和亞洲開發銀行最新預測顯示，越南2024年的經濟成長率將重回6%，增速有望成為亞洲第2高，展現出巨大潛力。為佈局越南市場，聯邦集團旗下的聯邦銀行與西貢證券公司（SSI），還有聯邦投信與西貢證券資產管理公司（SSIAM）分別簽署了合作備忘錄（MOU），不僅加深雙方合作關係、創造雙贏，也展現聯邦集團貫徹新南向政策的決心。

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這場MOU簽署儀式由聯邦銀行副總經理洪劉麟與SSI策略長Le Thi Le Hang分別代表雙方簽署MOU，聯邦投信總經理莊雅晴與SSIAM總經理Nguyen Ngoc Anh也分別簽署了合作備忘錄，雙邊承諾將秉持互信互惠的精神，共同引薦客戶、分享當地法規及重要投資訊息，並促進雙邊子公司的合作。簽署儀式標誌著聯邦集團與SSI及SSIAM在金融領域的合作邁向新高峰，雙方將共同努力，促進雙邊業務發展，實現雙贏局面。

洪劉麟表示，自2020年以來，聯邦銀行與SSI集團已成功合作多筆聯貸案，累計金額達美金3.51億元。這次合作備忘錄的簽署，將進一步深化雙方的合作關係，攜手探索更多集團對集團的業務發展機會。

莊雅晴也談到，越南的經濟發展潛力巨大，尤其在製造業、基礎設施建設和數字經濟領域展現了強勁的增長動能，我們對未來雙方在越南市場的合作充滿期待。SSIAM總經理Nguyen Ngoc Anh則表示：期待與聯邦投信的合作，為雙方集團分享更多市場資訊交流，為彼此挹注更多盈餘。

聯邦銀行強調，今年越南經濟復甦跡象明顯，全球供應鏈和投資資本流動，中國市場重新開放，服務和消費增長良好，公共投資推動力度加大，財政和貨幣政策操作空間廣闊。此外，越南具備競爭力的工資成本和已簽訂的16個自由貿易協定，預計當地的有利外資經商環境將持續吸引投資，並推升當地股市成長。聯邦銀行將攜手與SSI集團穩健布局，開創更多機會和可能。

SSI成立於1999年12月30日，是越南最大的證券公司，2024年第1季總資產達美金26.19億元，主要大股東為日本大和證券持股15.44%，總部位於胡志明市，並在河內和海防設有多個分支機構及交易據點。

SSIAM成立於2007年8月3日，為SSI全資子公司，截2024年4月資產管理規模達美金5.56億元。SSIAM總部設於河內，管理12檔基金，包括3檔開放式基金、3檔ETF、1檔退休基金及5檔成員基金，成員基金其中有與泰資Charoen Pokphand集團（CP Group）旗下的CT Bright、日資Daiwa Corporate Investment Co., Ltd及由日本發展銀行DBJ、Itochu Corporation、Sumitomo Mitsui Trust Bank為最大股東之Mercuria Investment Co., Ltd合作。

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