每3人有1人受騙！網購、假投資最多　逾4成未檢舉報案原因也曝光

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國泰世華銀行分別從詐騙訊息接受頻率、詐騙類型以及受詐經驗進行調查。發現遭詐騙得逞的民眾，在年齡、學歷及地區方面皆無明顯差異，顯示詐騙攻擊並非針對特定族群，全民皆受威脅。
至於常見詐騙手法則以「網購詐騙」及「假投資詐騙」為最大宗，佔近60%；而遇到「假冒親友詐騙」及「假檢警詐騙」則以60歲以上民眾比例為最高，顯見歹徒因應不同目標對象會施行不同情境詐術，國泰世華提醒，面對各方訊息應抱持「零信任」態度，謹慎求證為防詐不二法門。
國泰世華針對受詐原因以及檢舉意願進行調查，分析結果發現，有41%認為「詐騙訊息太多檢舉不完」，更有19%「不知道如何檢舉或分享」以及「大家應該可以辨識我不需要檢舉」。而誤點或誤信詐騙訊息的原因，有34%認為「訊息及連結太逼真」，其次33%「疏忽未留意到是假的」，等同有高達6成以上的被詐騙者，是因詐騙訊息以假亂真、一時不察而遭詐騙，因此提高民眾識詐知能、熟悉詐騙樣態更顯重要。
國泰世華依序針對民眾遭詐騙後，是否勇於「檢舉」、「報案」、「分享」3大態度面向進行調查，結果顯示，被詐騙者中，有60%的人「沒有檢舉」、43%「沒有報案」，甚至財損達百萬元以上者，仍有26%不報案，調查發現，主因「就算報案錢也拿不回來」、「不知道如何檢舉」、「怕被認為笨或貪」3大原因影響報案意願，顯見被詐騙者擔心因受騙而被貼上負面標籤，建立更友善的受害者社會氛圍，是相當重要的課題。
國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華在台灣擁有超過1000萬名客戶，面對防詐議題責無旁貸，盼藉由這次《反詐行為調查報告》，喚起大眾重視「檢舉、報案、說出來」3行動的重要性，也提醒民眾「事事要存疑」以及「投資找合法」觀念，除了主動尋求官方聯絡方式或是 165 查證消息來源外，投資金融商品務必找合法金融機構才有保障。
刑事局長周幼偉也提醒，面對花招百出的詐騙情境，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道，或是「到府收款」、「別讓銀行員知道」就一定就是詐騙，民眾投資務必遵循政府認證之官方管道，若遇到任何可疑狀況勿慌張，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證。
其實，不只民眾因詐騙受害，國泰金近日也發現有多起不法人士冒用公司商標、董事長蔡宏圖或投資長程淑芬等高階主管的姓名及肖像，設立偽冒臉書粉絲專頁、臉書社團、Line帳號、Line群組或一頁式網站，並冒用公司或高階主管名義發布不實廣告、提供股票投資建議、招攬民眾購買股票或金融商品，藉此蒐集民眾的個人資料甚或詐騙財物。發布不實廣告、提供股票投資建議，
國泰金今日也發出聲明強調，公司及高階主管絕不會透過上述管道要求民眾提供個人資料、向民眾提供股票投資建議或要求民眾交付財物。民眾如有收到相關訊息，請切勿提供個人資料及財物予詐騙集團，更請不要將該等不實訊息轉載及散播，以阻絕此類詐騙手法得逞，若發現有可疑或不明管道的訊息，也可檢具相關事證向警政署165反詐欺專線、反詐騙系統或法務部調查局提出檢舉或向警察機關請求協助，以免權益受損。