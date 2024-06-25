執教有方！灰狼展現誠意續留總教練Chris Finch　簽下4年延長合約

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根據《ESPN》名記者Adrian Wojnarowski指出，Chris Finch今日獲得灰狼隊4年延長合約，合約金額則是尚未曝光，這份合約將持續到2027-28年賽季，灰狼也要在Finch的帶領之下，持續力拼隊史的首座冠軍金盃。過去Finch執教灰狼4個賽季，戰績累積160勝127敗，勝率達0.557，灰狼在2023-24年賽季打出56勝26敗的優異成績，高居西區第3，他幫助灰狼連續3季闖進季後賽，也是隊史是近20年首次。
至於今年灰狼在季後賽舞台上，首輪則是率先以橫掃之姿，淘汰由Kevin Durant、Devin Booker等人領軍的太陽隊；隨後第二輪面對遭聽牌的壓力之下，灰狼更是連下兩城，闖進隊史睽違20年之久的西區冠軍賽，最終雖然在西區冠軍賽上以1：4不敵獨行俠，但想必灰狼這賽季的收穫相當充足，未來也有望走得更遠，甚至是朝向隊史首冠邁進。
季後賽Finch不慎Conley遭衝撞 傷勢為右髕骨斷裂傷
而現年54歲的Chris Finch，在季後賽首輪率隊出戰太陽時，因在場邊不慎遭到自家球員Mike Conley衝撞，隨即被攙扶下場並接受檢查，最終傷勢確定為右髕骨肌腱斷裂傷，後續季後賽只能在場邊坐壁上觀，需要靠球隊助理教練Micah Nori站在場邊執教。