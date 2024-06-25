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執教有方！灰狼展現誠意續留總教練Chris Finch　簽下4年延長合約

▲NBA美國職籃明尼蘇達灰狼今(25)日傳出，端出一份4年延長合約留住總教練Chris Finch，過去他在比賽中不慎被自家球員Mike Conley碰撞倒地，隨後也動刀接受治療。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃明尼蘇達灰狼今(25)日傳出，端出一份4年延長合約留住總教練Chris Finch，過去他在比賽中不慎被自家球員Mike Conley碰撞倒地，隨後也動刀接受治療。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃根據美媒《ESPN》名記者「沃神」Adrian Wojnarowski稍早最新報導，明尼蘇達灰狼今（25）日確定端出一份為期4年的延長合約，續留執教有方的總教練Chris Finch。本賽季灰狼一路過關斬將，闖進西區冠軍賽，雖然最終無緣擊敗獨行俠闖進總冠軍賽，但這也是隊史自2004年之後，再度踏上西區冠軍賽舞台，「北大荒」軍團的崛起，Finch的戰術思維與人員調度等在其中功不可沒。

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灰狼隊展現誠意端4年合約　續留Chris Finch

根據《ESPN》名記者Adrian Wojnarowski指出，Chris Finch今日獲得灰狼隊4年延長合約，合約金額則是尚未曝光，這份合約將持續到2027-28年賽季，灰狼也要在Finch的帶領之下，持續力拼隊史的首座冠軍金盃。過去Finch執教灰狼4個賽季，戰績累積160勝127敗，勝率達0.557，灰狼在2023-24年賽季打出56勝26敗的優異成績，高居西區第3，他幫助灰狼連續3季闖進季後賽，也是隊史是近20年首次。

至於今年灰狼在季後賽舞台上，首輪則是率先以橫掃之姿，淘汰由Kevin Durant、Devin Booker等人領軍的太陽隊；隨後第二輪面對遭聽牌的壓力之下，灰狼更是連下兩城，闖進隊史睽違20年之久的西區冠軍賽，最終雖然在西區冠軍賽上以1：4不敵獨行俠，但想必灰狼這賽季的收穫相當充足，未來也有望走得更遠，甚至是朝向隊史首冠邁進。

季後賽Finch不慎Conley遭衝撞　傷勢為右髕骨斷裂傷

而現年54歲的Chris Finch，在季後賽首輪率隊出戰太陽時，因在場邊不慎遭到自家球員Mike Conley衝撞，隨即被攙扶下場並接受檢查，最終傷勢確定為右髕骨肌腱斷裂傷，後續季後賽只能在場邊坐壁上觀，需要靠球隊助理教練Micah Nori站在場邊執教。


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