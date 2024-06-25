疑似「火箭殘骸」空降、狂冒黃煙！差點砸爛貴州民宅

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網路上還流傳多個角度的影片，有的顯示村民一邊跑、一邊回頭看著畫過天際的橘線，還有人摀著耳朵逃走。截至週一下午，有的影片已被刪除。
還有當地民眾轉發一份政府事先通知，說仙橋村附近將執行「火箭殘骸回收任務」，居民被要求暫時離開家裡、分散到更開闊的區域，遠離碎片以防止「有毒氣體和爆炸」造成的傷害。除此以外，居民還被嚴格禁止拍攝、散播相關照片，但影像還是被流傳出去。
有毒嗎？
火箭專家、斯德哥爾摩國際和平研究所的研究員席勒（Markus Schiller）表示，這些碎片似乎屬於長征二號丙運載火箭的第一級助推器，該火箭使用的液體推進劑則由四氧化二氮和偏二甲肼（UDMH）組成，會產生影片中看到的橘色煙霧，具有毒性和致癌性。
席勒並補充道，西方航太機構已在很大程度上，淘汰了較高毒性的液體推進劑，但中國和俄羅斯仍在使用這種推進劑。
席勒指出，與美國航空暨太空總署（NASA）和歐洲太空總署（ESA）通常從沿海地區朝向海洋發射火箭不同，中國的火箭大多是從內陸3個發射場發射，即西南部的西昌、西北戈壁沙漠的酒泉、北部的太原，這些基地建於冷戰期間，出於安全考慮所以遠離海岸，因此這種事件屢見不鮮。