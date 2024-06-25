美國好市多獨賣行動電源充電過熱！緊急召回 已造成兩起住宅火警
美國消費品安全委員會（CPSC）日前宣布，召回一款美國好市多（Costco）獨家銷售的行動電源，召回原因是該行動電源在充電時有過熱導致火災的風險，且已經在美國造成2起住宅失火。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，美國消費品安全委員會指出，這款被召回的「myCharge POWER HUB All-In-One 10,000 mAh」行動電源，共有AO10FK-A、AO10FK-B、AO10FK-C等3種型號，且製造日期代碼是21或22結尾以及0123、0923、1523或1723。
這批行動電源於2022年1月至2023年11月期間，在美國好市多門市和官網獨家銷售，售價約40美元，已售出約56萬7000個。
美國消費品安全委員會表示，這批行動電源在充電時可能會過熱，造成火災和燒傷等風險，myCharge和好市多總共收到120起行動電源過熱引起的相關事故報告，包括兩起住宅火災，共造成約16萬5000美元的財產損失。
對台灣消費者的影響
由於這批召回的行動電源是在美國好市多門市和官網獨家銷售，台灣好市多並未販賣，應不會對台灣消費者造成太大影響。若有台灣消費者曾透過美國好市多官網，或是於2022年1月至2023年11月期間曾赴美在當地好市多門市購買，則可前往myCharge官網申請退貨與更換產品。