Kai Cenat來台參加最強高中生Ray畢典！老師曝他為人：不知這麼紅
有著「台灣最強高中生」封號的Ray，跟全球最知名實況主Kai Cenat在機緣之下成了最好的麻吉，兩人還被封為真人版「最佳拍檔」。近期Ray正式從高中畢業，Kai甚至還特地搭飛機來台觀禮，兩人在鏡頭外也有著要好的交情，讓粉絲們看了都羨慕不已。而Ray的老師在受訪時也坦言：「他在班上人緣不錯，是陽光暖男。」不過對於全球最知名實況主Kai Cenat特地來台灣參加Ray的畢業典禮，讓老師驚呼：「不知道他在網路世界這麼紅。」
記者洪生儒／綜合報導
美國知名實況主Kai Cenat曾創下30萬用戶付費訂閱的世界紀錄，在網路上擁有超高人氣，他在2023年7月中旬去日本旅遊時，跟Ray在一家便利商店前巧遇，Ray當時主動搭話表示：「遇見你是我的夢想」，還熱情的跟Kai來個美式握手，因為Ray的一句「God did」讓他直接紅到美國，而Kai也表示：「Ray是我在台灣的雙胞胎兄弟。」就此讓Ray的人生有了出乎意料的發展。
後來，Ray跟Kai多次同台直播，Kai甚至為了Ray多次飛來台灣，甚至還參加了Ray的畢業典禮。而Kai也積極讓Ray融入他在美國的朋友圈，帶著Ray去跟金卡戴珊、凱文哈特等人見面，讓Ray成了在美國知名度最高的台灣人。
而Ray在學校裡是一個怎麼樣的人，也引起了粉絲們的好奇。根據《三立新聞網》報導，淡江中學老師透露：「Ray在班上人緣不錯，跟老師也處得很好，他非常擅長運動，也是學校籃球校隊的成員。」老師更以「陽光暖男」來形容Ray。
至於Ray在直播中展現出優異的英文能力，淡江中學老師則表示：「Ray在班上的英文水平大概中上，沒到特別突出。」認為Ray能夠在直播中以流利的英文跟外國人對話，可能是他自己為了看實況而學的。而對於美國知名實況主Kai Cenat搭了19小時的飛機，特定從美國來台灣參加Ray的畢業典禮一事，老師也坦言：「不知道他在網路世界這麼紅，蠻意外的。」