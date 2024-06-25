美股開盤輝達重挫！台積電ADR又跌3%　「女股神」進場後屢見綠光

沒台積電成四小龍吊車尾？謝金河批「亂扯」點名這幾家企業也變大

▲若是扣掉台積電，那台灣的經濟成長是亞洲四小龍的最後一名，對此，財信傳媒董事長謝金河提出不同看法。（圖／美聯社／達志影像）
▲若是扣掉台積電，那台灣的經濟成長是亞洲四小龍的最後一名，對此，財信傳媒董事長謝金河提出不同看法。（圖／美聯社／達志影像）

記者魏妤庭／台北報導

台股雖然不斷創新高，台灣前100大企業市值蒸蒸日上，但近期出現一種論述，若是扣掉台積電，那台灣的經濟成長是亞洲四小龍的最後一名。財信傳媒董事長謝金河對此提出不同看法，他認為「這是看問題的角度」，台積電形成「一個人武林」的良性效應正在台灣產生，更譏諷對岸中國努力玩加法，企業排名把台積電放進去，我們自己玩減法，這不是很奇怪的現象？

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謝金河今（25）日以「別人努力玩家法，我們賣力玩減法」為題撰文，他表示近期出現一種熱門論述，「扣掉台積電，台灣經濟成長是四小龍最後一名」，更點名這是台灣董事學會發起人蔡鴻青的論述，就連近年台灣討論最多的「一個人的武林」，也是蔡先提出。

謝金河認為，台積電一枝獨秀，一家公司市值佔3成，甚至以上，不可說不大，但這是產業形成過程，透過競爭集中的自然現象，就如同早期芬蘭的NOKIA、三星之於南韓。台積電透過競爭愈來愈強大，80年代台積電與聯電旗鼓相當，但如今聯電只剩下台積電的3%，這也是競爭集中化的現象。

謝金河表示，台積電形成一個人武林的良性效應正在台灣產生，大家都忘了台灣半導體上中下游產業鏈愈來愈壯大，形成「一粒米養大百家企業」的景象。就像是光罩盒的家登，差點被英特爾告倒，結果台積電拉一把，讓他們股價一度接近500元。台灣有很多無塵室設備製造商，像溼製程的弘塑，股價從83元長到1378元，股價大躍進，許多千元股更是因為台積電而起，這是從一個武林形成的一大片森林。

謝金河更直批，「見不得台灣好的人努力抹黑台積電」，有人說台積電是東芝，也有人說是美積電，很多人想要將台積電除之而後快。但對岸的中國卻是努力玩加法，各種企業排名都把台積電放進去，前面還要加上個「中國台灣省」，別人玩加法，反觀台灣卻自己在玩減法，「這不是很奇怪的現象？」。

謝金河更直接回應扣除台積電的論述，他表示，台灣股市市值成長驚人，前總統馬英九政府時代，台股市值大概20兆上下，但這次一度超過80兆，台積電從3兆成長到25兆，威力很驚人。這也不是台積電一家的力量，鴻海、聯發科、廣達、台達電等企業，市值從接近1兆到3兆不等，都與時俱進。並強調台灣企業快速追上中國企業，台積電市值超越騰訊、阿里巴巴、拼多多加起來的總和，鴻海與美團旗鼓相當，廣達追上京東、百度、小米，「若說台灣只有一家台積電，那是亂扯！」。

謝金河表示，台灣有很多傳統產業在近年來很辛苦，這些傳產是中國產能殺戮的受害者。但過去自己提過「避開中國殺戮」至少講了5年，很多企業都不相信。並提到最近台塑也醒悟，在股東大會大談AI。同時也指出，有北京的媒體在品牌價值上大做文章，說輝達排不進百大，其實輝達不是終端產品，也不是消費品，這個排名一點意義都沒有，不必妄自竊喜。

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