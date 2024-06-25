NewJeans見面會前收刺殺威脅！他放話「各刺一刀」 公司急報警
南韓超人氣女團NewJeans出道僅2年就已經紅遍全球，每每推出新的作品，都獲得全世界粉絲的支持與喜愛，他們的風格和造型也掀起一陣流行與跟風，可以感受到他們的影響力非常大。不料，近日卻有不明人士對NewJeans發出刺殺威脅，該名韓國網友在網路上發文秀出一把銳利的刀，並寫下狠話：「從保母車下來我就各刺一刀。」該貼文隨即引起粉絲和經紀公司的注意，也緊急報警尋求警方協助處理。
記者洪生儒／綜合報導
近日一名韓國網友在昨（24）日透過社群發文寫道：「如果NewJeans開演唱會的話，我打算用它（刀）」，從該網友貼出的照片中可以看到，是一把又長又鋒利的刀子，該網友在文中還強調：「NewJeans從保母車走下來，將會各刺每一位成員們一刀。」
因為NewJeans即將於26日、27日在東京巨蛋舉辦「Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome」粉絲見面會活動，在舉行見面會之前，網路上出現了死亡威脅的文章，讓所屬公司ADOR娛樂也展開全面戒備並報警，也有粉絲在看到該則匿名文章之後，馬上報警請警方協助保護偶像的安危。
其實，先前NewJeans在3月底來台灣拍攝MV時也掀起風波，當時被爆料沒申請路權，還有民眾指控工作人員態度惡劣，甚至要求民眾刪除用手機拍下的照片等行徑，連五月天阿信轉發貼文也被迫刪文，讓許多粉絲感到震驚不已。後來NewJeans所屬經紀公司也澄清表示：「有獲得拍攝許可，工作人員也沒有做出任何不禮貌的行為。」在MV上架之後，不少台灣粉絲也紛紛整理出MV中的拍攝場景，跟著NewJeans去踩點。