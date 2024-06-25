籃籃才出賣李多慧歪嘴醜照！抖膽曬崩壞胡瓜 粉絲點名換這3大哥
樂天啦啦隊隊長籃籃不僅活躍在球場上，更跨足演藝圈，手上有多個節目主持工作，也因此和綜藝大哥胡瓜交好，兩人情同父女。近來籃籃積極經營社群平台Threads，在上面出賣隊友們若潼、李多慧、林襄等人的醜照，引發關注，如今她也將魔爪伸向胡瓜，綜藝大哥形象全毀，讓網友全都笑翻，直接點名下個被出賣的對象，「敲碗乃哥、城哥、玉琳哥。」
記者吳昕蓓／綜合報導
籃籃昨（24）日晚間在Threads曬出和胡瓜的合照，能看到兩人身上都還別著mic，對著鏡頭做出搞怪鬼臉，毫無形象可言，似乎是在錄影空檔玩鬧起來，好交情一覽無遺，籃籃也在文中寫下：「發在脆，瓜哥一定不會發現」，由於胡瓜沒有在使用Threads，沒有人通風報信的話，本人確實很難發現。
照片曝光後，引來將近6千人朝聖，網友並沒有要放過籃籃，紛紛直呼，「我拿進去給他看」、「跟瓜哥說」、「老大真的不會發現」，也有網友表示，「籃大隊長又在皮了，在這樣的話，會被發現喔，芽勒芽勒」、「啊哈哈，又在皮」、「懷疑妳已出賣為名，行讓他們玩脆為實」，更有網友點名下個被出賣的對象，「敲碗乃哥、城哥、玉琳哥。」
事實上，籃籃先前才接連在Threads曬出隊友們的醜照，21日PO出李多慧瀏海夾著髮捲，眼睛睜一半、嘴巴歪斜的照片，隨即就被李多慧本人發現，籃籃再度曬出照片，只見李多慧拿著手機看到籃籃出賣她的照片，斜眼怒瞪籃籃，嘟著嘴生氣，而林襄發現自己被出賣後，更是直接留言抗議，「我這麼活網，怎可能沒看到！」讓網友全都笑翻。