台灣員工4成有財務壓力！17%嘆工作難負荷　9成看好AI提升效率

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員工也在尋找轉職機會，2024年28%全球員工表示可能在1年內換工作，從近3年的數據來看，全球員工想換工作的比例年年增加。2024年有18%台灣員工考慮在1年內換工作，雖然比2023年的22%下降，但仍高於2022年的10%，這顯示「轉職潮」現象仍未明顯消退。
員工日漸重視技能提升，以減輕不安全感並改善工作表現，46%全球與29%台灣員工認為雇主已提供足夠機會來學習對職涯有益的新技能。可能離職的員工比一般員工更感受到工作環境變革的挑戰，在1年內打算離職的台灣員工當中，49%認為他們工作所需技能會在5年內發生變化，而一般員工持相同看法的比例為23%，而51%考慮離職的台灣員工認為，學習新技能的機會是其轉職考量關鍵因素，比例較整體員工37%更高。
隨著工作量與日俱增，員工開始利用生成式AI增加效率。每天使用生成式AI的員工當中，82%全球與90%台灣受訪者預期可大幅提升工作效率。生成式AI也有機會增加員工薪資收入，49%全球與36%台灣員工認為善用生成式AI可提升薪資，每日使用生成式AI者，預期會提升薪資的比例更高，76%全球與77%台灣的受訪者預期可提升薪資。無論是全球與台灣，逾7成員工認為生成式AI將提升創造力（全球與台灣均為73%），並提高工作品質（全球72%、台灣76%）。
員工對AI於技能發展的影響特別感興趣，80%台灣員工預期藉由生成式AI學習工作新技能。過去1年內未在工作中使用生成式AI的台灣員工中，33%認為沒有機會在工作中使用，34%沒有AI工具的使用權限，20%不知道如何使用AI工具，這顯示雇主需要投資相關員工培訓並開放數位工具使用權限。
雖然工作環境變革步伐加快，多數員工仍相當滿意目前工作，60%全球與45%台灣員工表示相當滿意。自2023年以來，每月扣除必要支出仍有剩餘資金者，全球員工比例從38%上升至45%，台灣員工比例從46%上升至57%，然而今年調查顯示，仍有52%全球與40%台灣員工面臨財務壓力。
資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛表示，隨著工作量增加、不安全感加深，員工越加重視技能發展，採用生成式AI等新興科技來幫助個人成長，提升職涯表現。在科技不斷變革的環境下，企業須授權員工利用數位工具進行創新，重新思考如何增進工作效率，同時還得繼續幫助員工獲得溝通、領導、解決問題的能力等軟技能，以減輕員工壓力，留住優秀人才。