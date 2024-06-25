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十二廚強打澎湖海鮮！冰卷、沙公與松葉蟹腳無限吃　用一招打82折

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳將於7月1日至8月31日推出「澎湖海鮮季」，無限吃澎湖特產白鬚蝦、鮮蚵、澎湖冰卷、肥美沙公、沙母等20種海鮮，還有超人氣的「松葉蟹腳吃到飽」，以及多款芒果甜點。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳將於7月1日至8月31日推出「澎湖海鮮季」，無限吃澎湖特產白鬚蝦、鮮蚵、澎湖冰卷、肥美沙公、沙母等20種海鮮，還有超人氣的「松葉蟹腳吃到飽」，以及多款芒果甜點。（圖／台北喜來登提供）

記者葉盛耀/綜合報導

熱浪來襲，大啖海鮮最過癮。台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳將於7月1日至8月31日推出「澎湖海鮮季」，澎湖特產野生白鬚蝦、多汁鮮蚵、澎湖冰卷、肥美沙公、沙母等20種海鮮直送餐桌，還有超人氣「松葉蟹腳吃到飽」，另甜點檯也推出夏日芒果季等。7月1日至7月21日台北喜來登於官網也推出夏季旅展優惠，自助餐券最低82折起，可事先購買餐券搭配使用更划算。而茹曦酒店內的Sunny Buffet，則推出德式料理饗宴，德國豬腳、炸豬排、巴伐利亞烤雞全都能吃到飽。

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十二廚自助餐廳不定期推出各式美食節活動滿足饕客味蕾，除餐檯必吃爐烤美國紐約客、全新打造的印度料理區、各式新鮮生魚片、握壽司以及多款現做甜點外，還有冰涼暢快的ASAHI現拉生啤酒。時序入夏，本次以「澎湖現流海產」為主角，7月1日至8月31日推出「澎湖海鮮季」，午餐及晚餐餐期「菜色升級不加價」外，還有「清蒸松葉蟹腳吃到飽」。

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳於7月1日起推出「澎湖海鮮季」，菜色包含以沙公或沙母製作的沙茶炒蟹等。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳於7月1日起推出「澎湖海鮮季」，菜色包含以沙公或沙母製作的沙茶炒蟹等。（圖／台北喜來登提供）
餐檯提供各式以澎湖海鮮製作的道地美味，像是「澎湖冰捲配五味醬」鮮甜彈牙的海撈大尾透抽，經汆燙後急速冷凍，鎖住鮮甜多汁的肉質，搭配上特製五味醬，清爽開胃。特色美味「澎湖白鬚蝦海菜煎餅」選用澎湖餐桌常見的野生白鬚蝦，蝦肉細嫩甘甜，與鮮嫩翠綠的澎湖海菜製成酥脆彈Q的煎餅。鐵板區也期間限定「香煎澎湖小管」，以每年七、八月盛產的澎湖小管，簡單香煎方式，能品嚐最鮮甜的原味。熱炒區也有「酥炸百花油條」，是以澎湖大蝦與花枝製成的蝦漿，填入油條中酥炸而成。

澎湖最道地的螃蟹料理「沙茶炒蟹」精選肉質肥美、蟹膏飽滿的鮮活沙公與沙母，加上特製的沙茶醬大火翻炒，香氣濃郁帶點微辣的在地好味。還有澎湖必吃的人氣美食「鮮蚵滷肉飯」、現煮麵區的「澎湖小卷鮑魚米線湯」等，甚至還有消暑聖品「仙人掌檸檬飲」、古早味「澎湖風茹冬瓜茶」、沁涼消暑的「檸檬海燕窩」、傳統美味「澎湖黑糖糕、花生酥、鹹餅」等，各式澎湖直送最道地美食，濃郁香甜，通通都無限量供應。

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳此次澎湖海鮮季菜色，包含鮮蚵滷肉飯。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳此次澎湖海鮮季菜色，包含鮮蚵滷肉飯。（圖／台北喜來登提供）
甜點區也因應炎夏盛產芒果，同步推出五款人氣芒果甜點，超人氣現點現做的「芒果生乳舒芙蕾厚鬆餅」、融入北海道奶霜清爽的「芒果生乳蛋糕捲」、小巧可愛「芒果歐帕利斯」、酥脆塔皮包裹香濃卡士達的「鮮芒卡士達塔」、綿密滑順的「芒果鮮奶酪」，讓酸甜可口的芒果為夏季綻放甜蜜。

▲因應夏季芒果盛產，台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳新菜色也包含多種芒果甜點。（圖／台北喜來登提供）
▲因應夏季芒果盛產，台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳新菜色也包含多種芒果甜點。（圖／台北喜來登提供）
7月1日至7月21日台北喜來登大飯店加碼夏季旅展線上優惠，於官網線上購買「十二廚平日自助午餐券」優惠價每張1,300元，「十二廚平日自助下午茶券」優惠價每張800元，「十二廚平日自助晚餐券」優惠價每張1,400元，搭配餐券大啖海鮮最划算。

另外，茹曦酒店內的Sunny Buffet，也將於七月至八月推出全新德式料理吃到飽饗宴，德國豬腳、炸豬排、巴伐利亞烤雞全都能吃到飽。餐價假日下午茶980元+10%、平日午餐和晚餐1,080元+10%、假日午餐和晚餐1,280元+10%。除了推出新菜單外，同時針對團體聚餐需求規劃 「團體訂位專案」，10人以上平日午餐和晚餐時段每人1,000元、80人(含)以上享最優惠價每人980元，而假日則需每人再加價200元。網友還分享，若是使用壽星優惠，最低只要每人890元，就能吃到。

▲茹曦酒店Sunny Buffet於七月至八月推出全新德式料理吃到飽饗宴，德國豬腳、炸豬排、巴伐利亞烤雞全都能吃到飽。餐價最低是假日下午茶980元+10%。網友還分享使用壽星優惠，最低只要每人890元，就能吃到。（圖／茹曦酒店提供）
▲茹曦酒店Sunny Buffet於七月至八月推出全新德式料理吃到飽饗宴，德國豬腳、炸豬排、巴伐利亞烤雞全都能吃到飽。餐價最低是假日下午茶980元+10%。網友還分享使用壽星優惠，最低只要每人890元，就能吃到。（圖／茹曦酒店提供）
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