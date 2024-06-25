特企／珍奶狂熱者李多慧一吃愛上　化身店長在台北國際食品展

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李多慧化身店長 帶領兩位「小龍女」女僕親自接待
踏進卜立食品的展區，將置身於充滿珍珠的夢幻世界。李多慧將親自扮演店長，以親切的服務為現場民眾點餐，讓即食珍珠的愛好者，都能享受到與眾不同的用餐體驗。甜美又性感的李多慧這次到台北國際食品展為卜立食品站台，卜立食品創立於2011年，創辦人因不想再忍受長期外食造成的身體負擔，想要重新賦予食物正能量，所以創立天然有機品牌。卜立食品創新的食品研發技術，精準對應市場需求，位居台灣珍珠粉圓專業製造商的領導地位。
卜立食品採用先進的急速冷凍技術，完好保存珍珠Q彈的口感。原料簡單不複雜，也沒有添加防腐劑，只要簡單步驟便可享用，粉圓吃起來細緻、甜香。另外，小包裝能夠降低食材耗損，包含黑糖、芒果等9種口味的即食珍珠，也可以添加在手搖飲品和甜點裡面，豐富食材的多元性。
李多慧做菜的祕密武器－鵝油拌醬鹹香
多慧談到現在自己在台灣租房子，偶爾也會在租屋處做菜，很喜歡台灣美食的她，也有使用到熱門商品「鵝油辣椒」和「鵝油香蔥」入菜，大啖台式經典油蔥香。李多慧稱讚鵝油拌醬超香，堪稱是她在廚房裡的祕密武器。如果想跟李多慧一樣，在家享受台式經典美味，歡迎民眾來展區享用體驗。拌醬混合辣椒與香蔥風味，口感豐富、滋味獨特。不僅可以直接搭配主食，像是麵和飯，也能夠拌菜增添食物的深度和香氣。