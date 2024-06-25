駐美代表爆亂花公帑 白委批外交部「跳針迴避」要求提供外館帳目
週刊今（25）日揭露我駐美代表俞大㵢有公器私用、濫用公帑及言行不當等情事。民眾黨立委林憶君質疑，外交部的記者會「不斷顧左右而言他、跳針迴避問題」，呼籲外交部即刻啟動內部調查，並向立法院提供各外館帳目使用明細。
記者林詠青／台北報導
民眾黨主責外交及國防委員會的立委林憶君指出，外交部今天在例行記者會雖然有回應駐美大使俞大㵢相關爭議，但是，當記者提問外館館長私人日常用品申報公帳是否合法時，外交部發言人劉永健竟不斷地跳針表示「限於公務上需要」，卻仍未明確說明是否合法，也未明確說明公務需求的範圍，企圖掩蓋事實。
林憶君認為，週刊報導的爆料內容鉅細靡遺，恐非空穴來風，呼籲外交部應即刻啟動內部調查，也應向立法院提供各外館帳目使用明細，以自證、自清無違法之虞。林憶君同時也呼籲監察院和審計部，應主動啟動調查，以正視聽。
此外，林憶君指出，外交部面對吹哨者爆料，卻說自己不能苟同有同仁不循內部申訴，「語帶恐嚇」。她質疑，倘若內部申訴機制能有效解決問題，為何外交部同仁還要冒著未來仕途受阻的風險，爆料尋求媒體協助？因此，林憶君建議外交部，「刮同仁鬍子前，該先把內部問題人物的鬍子刮乾淨」。