乾杯「麻辣45」轉型吃到飽鍋物！限此分店　加250元A5和牛無限吃

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乾杯集團於是直接選擇將麻辣45台中中港店轉型，推出旗下首間吃到飽業態「麻辣45放題」。乾杯表示：「麻辣45放題延續系列品牌特色，使用獨特的100%和牛油製成的重慶麻辣鍋湯底，傳遞道地重慶飲食特色，同時結合乾杯的和牛全牛購買優勢，選用最適合麻辣鍋的部位，以特色美味兼具高品質切入吃到飽市場。」
乾杯集團首家吃到飽品牌「麻辣45放題」，以「重慶X和牛」兩大美味特色，有全台首創的100%和牛油麻辣鴛鴦鍋，精練出相較一般牛油口感更為輕盈的頂級和牛油，加入燈籠椒、魔鬼椒等45種辛香料炒製的鍋底，運用日澳和牛高達55%不飽和脂肪酸及51%Omega9脂肪酸的特性，讓辛香有勁的重慶麻辣鍋湯底口感變得更輕盈。可搭配「川菜酸菜魚湯」、「和牛清湯」、「柴魚昆布湯」擇一湯頭以鴛鴦鍋呈現。
另有多達50種重慶特色食材、新鮮肉品、海鮮、蔬菜、鍋料等，像是澳洲安格斯牛、美國雪花牛、台灣產豬梅花等各式高品質肉品，每人799元+10%起開吃，加價200元升級澳洲和牛無限吃、加250元升級A5級日本和牛無限吃，另還有199元酒/飲品喝到飽的選擇。其中的日本和牛堅持嚴選A5等級宮崎牛、山形牛等黑毛和牛，相較於市場同等級的A5日本和牛吃到飽，僅約7折左右的價格就能大肆享用，堪稱高CP質同時。
乾杯集團還提到，麻辣45放題講究美味的搭配性，為給予最適切的口感體驗，精心挑選赤肉比例略高的部位，搭佐和牛油麻辣鍋吃起來才不易有膩感。50款精選食材中，還吃得到稱為「重慶老三樣」的爽脆牛毛肚、生鮮豬黃喉、脆彈鴨腸，是重慶麻辣鍋最主要的靈魂食材。還有當地十分常見的經典配料，像是脆口貢菜、鵪鶉蛋、午餐肉等。其中更特別將澳洲嫩牛肉以藤椒、泡椒等辛香料醃製，呈現別具特色的牛肉風味。
麻辣45放題據點位於新光三越台中中港店，於即日起開放電話、線上訂位。為歡慶開幕，7月份加碼推出優惠活動，凡三人以上訂位贈送無酒精飲品一壺；用餐拍照上傳至IG限動分享，即可獲得草蝦一份，價值120元。
另外，「馬辣集團」迎接暑假，旗下包含人氣火鍋吃到飽三大品牌「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」、「新馬辣經典麻辣鍋」、「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」，原本的餐價為「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」、「新馬辣經典麻辣鍋」每人698元（午餐）起跳，「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」為每人798元（午餐）起。為迎接暑假來臨，特別選定14家門店推出限時快閃「598個人套餐+歡樂吧放題」，只要598元就可享受「制霸台灣火鍋界」的「火鍋歡樂吧」以及頂級好肉(五盎司)13選1，堪稱史上最殺。
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