亞太旅客到訪熱門地！台北排第7　港人最愛來偏好美食文創藥妝

的地將於夏季成為下一波的旅遊熱點， 峇里島居首，台北排行第7
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另有高達76%香港旅客首選北北宜桃都會區，首選中部、南部比例則分別佔9%、12%，而香港旅客在台灣各地區的消費模式也有些許不同，香港旅客偏好在北北宜桃都會區盡情的購物消費，並在百貨公司裡用餐；赴中台灣遊玩的港人旅客則更偏好探索當地的特色餐廳，燒肉與麻辣鍋都是旅客常去光顧的餐廳類型；台南、高雄、屏東則以壽司店與飯店高級餐飲廣受旅人青睞。
萬事達卡同時也發現，過去1年 亞太區已成為全球旅客最熱門旅遊地點，不僅旅遊人次成長快速，全球前10大旅遊成長的目的地有一半都位於亞太區，台灣人最愛前往的日本更是位居榜首 。萬事達卡調查結果同時也顯示，相較疫情前，旅客在亞太區平均會延長停留1.3天，享受更長的假期，且在體驗與夜生活相關消費支出佔旅遊總消費額的12%，創下5年來新高。
此外，萬事達卡經濟研究所根據今年6月到8月的機票預訂量進行預測，旅客於暑假檔期特別青睞海邊城市，全球夏季旅遊目的地成長幅度最大的前10名 中，有6個都位於海邊，而德國慕尼黑受惠於6月舉辦的2024年歐洲國家盃（UEFA Euro），預計將吸引大批歐洲旅客，反超日本成為未來3個月全球成長最快的旅遊目的地。而亞太區旅客在暑假計畫前往的旅遊目的地中，印尼峇里島的機票預訂量成長幅度最大，台北則排名第七。
萬事達卡2024旅遊趨勢報告也指出，外匯匯率和當地消費水準正是現今旅客在規劃旅行時的重要考量。在日圓匯率貶值的推動下，日本在旅遊旺季高峰期開始前就創下旅客量歷史新高，數據顯示，2024年3月創下單月吸引300萬旅客的紀錄。在低物價水準、溫暖氣候和有利匯率的推動下，讓旅人們願意多加停留。
相較疫情前，全球旅客在過去1年平均停留時間延長1天，而赴亞太的平均停留時間則是延長了1.3天，其中旅客停留天數成長最多的亞太區旅遊目的地是印度增加2天、越南增加2天、印尼增加1.9天和日本增加1.4天，主要是由於上述旅遊目的地的住宿費用成長較其他亞太市場低，當然更長的停留時間同時意味著消費的增加，有利於旅遊目的地的經濟發展。相較實體商品，世界各地的消費者仍將體驗列為優先，此趨勢在旅遊業更是明顯：體驗與夜生活相關消費支出佔旅遊總銷售額的12%，創下五年來的新高；相較之下，零售消費成長則較為緩慢。