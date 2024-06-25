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亞太旅客到訪熱門地！台北排第7　港人最愛來偏好美食文創藥妝

▲萬事達卡公布最新調查，亞太區旅客最愛的旅遊地，台北排第七，而近1年來台旅客港人最多，台灣美食、文創、藥妝最受旅人青睞。（圖／記者葉盛耀攝）
▲萬事達卡公布最新調查，亞太區旅客最愛的旅遊地，台北排第七，而近1年來台旅客港人最多，台灣美食、文創、藥妝最受旅人青睞。（圖／記者葉盛耀攝）

記者顏真真／台北報導

全球旅遊產業在過去的一整年間持續成長，旅客消費支出依然強勁，航班載客量持續增長。萬事達卡發布年度報告「2024旅遊趨勢報告：突破界限 」，在過去1年亞太區已成為全球旅客最熱門旅遊地點，不僅旅遊人次成長快速，全球前10大旅遊成長的目的地有一半都位於亞太區，台灣人最愛前往的日本更是位居榜首。此外，萬事達卡依據未來3個月的機票預訂量預測，鄰近海洋的旅遊目
的地將於夏季成為下一波的旅遊熱點， 峇里島居首，台北排行第7

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此外，根據交通部觀光署統計，近1年來台外籍旅客人次以香港居首  ，因此萬事達卡數據分析與顧問服務團隊特別針對香港旅客來台旅遊行為進行分析，發現香港旅客來台旅遊行為與台灣旅客赴日消費模式高度相似，「享受特色美食」、「逛文創園區」、「藥妝採買」是港人來台的必要行程。香港旅客偏好到台灣的連鎖藥妝及平價服飾店購買性價比高的商品，也嚮往台灣「文青感」十足的悠閒氛圍，普遍喜愛前往文創園區、書局進行消費。

另有高達76%香港旅客首選北北宜桃都會區，首選中部、南部比例則分別佔9%、12%，而香港旅客在台灣各地區的消費模式也有些許不同，香港旅客偏好在北北宜桃都會區盡情的購物消費，並在百貨公司裡用餐；赴中台灣遊玩的港人旅客則更偏好探索當地的特色餐廳，燒肉與麻辣鍋都是旅客常去光顧的餐廳類型；台南、高雄、屏東則以壽司店與飯店高級餐飲廣受旅人青睞。

萬事達卡同時也發現，過去1年 亞太區已成為全球旅客最熱門旅遊地點，不僅旅遊人次成長快速，全球前10大旅遊成長的目的地有一半都位於亞太區，台灣人最愛前往的日本更是位居榜首  。萬事達卡調查結果同時也顯示，相較疫情前，旅客在亞太區平均會延長停留1.3天，享受更長的假期，且在體驗與夜生活相關消費支出佔旅遊總消費額的12%，創下5年來新高。

此外，萬事達卡經濟研究所根據今年6月到8月的機票預訂量進行預測，旅客於暑假檔期特別青睞海邊城市，全球夏季旅遊目的地成長幅度最大的前10名 中，有6個都位於海邊，而德國慕尼黑受惠於6月舉辦的2024年歐洲國家盃（UEFA Euro），預計將吸引大批歐洲旅客，反超日本成為未來3個月全球成長最快的旅遊目的地。而亞太區旅客在暑假計畫前往的旅遊目的地中，印尼峇里島的機票預訂量成長幅度最大，台北則排名第七。

萬事達卡2024旅遊趨勢報告也指出，外匯匯率和當地消費水準正是現今旅客在規劃旅行時的重要考量。在日圓匯率貶值的推動下，日本在旅遊旺季高峰期開始前就創下旅客量歷史新高，數據顯示，2024年3月創下單月吸引300萬旅客的紀錄。在低物價水準、溫暖氣候和有利匯率的推動下，讓旅人們願意多加停留。

相較疫情前，全球旅客在過去1年平均停留時間延長1天，而赴亞太的平均停留時間則是延長了1.3天，其中旅客停留天數成長最多的亞太區旅遊目的地是印度增加2天、越南增加2天、印尼增加1.9天和日本增加1.4天，主要是由於上述旅遊目的地的住宿費用成長較其他亞太市場低，當然更長的停留時間同時意味著消費的增加，有利於旅遊目的地的經濟發展。相較實體商品，世界各地的消費者仍將體驗列為優先，此趨勢在旅遊業更是明顯：體驗與夜生活相關消費支出佔旅遊總銷售額的12%，創下五年來的新高；相較之下，零售消費成長則較為緩慢。

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