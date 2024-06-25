詹皇、柯瑞若現在同隊是超級球隊？Iguodala不認同：他們都太老了

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由Andre Iguodala與Evan Turner所主持的podcast節目《Point Forward》，稍早更新最新一集，2人也在節目上談到關於「超級球隊」的定義。Iguodala首先問到：「你認為哪些球員若是組隊組在一起，就算是一支超級球隊？」Turner則回應：「現在的快艇絕對稱得上是一支超級球隊。」Iguodala顯得相當認同他的看法，並表示自己也同意現在的快艇是超級球隊。
而Evan Turner隨後則說到，「如果LeBron James和Stephen Curry現在能組一隊，他們也算是超級球隊。」
LeBron、Curry現同隊還有料？ Iguodala並不認同
但Andre Iguodala對於這樣的說法則是持不同意見，他認為這2人現在的年紀已經太大了，在場上的影響力也不復以往，「我不同意這一點，LeBron James快要40歲了，他與Curry兩個人都太老了，要贏球需要榨乾他們的所有體力。我認為超級球隊是那種，你不需要打出好的表現，打出B-或者C+這種表現就能贏球，那才稱得上是超級球隊。」
LeBron James本賽季例行賽替湖人出戰71場，場均上場35.3分鐘，能夠貢獻25.7分、7.3籃板、8.3助攻，儘管LeBron現年已高齡39歲，是NBA現今最年長的球員，但他在場上的表現仍維持高水準，但本賽季湖人在季後賽首輪以1：4不敵丹佛金塊，詹皇也無緣他的第5座NBA總冠軍。
至於Stephen Curry現年也已36歲，本賽季例行賽替勇士出戰74場，場均上場32.7分，能挹注26.4分、4.5籃板、5.1助攻，勇士本賽季更是在附加賽上不敵沙加緬度國王，未能夠闖進季後賽，休賽季勇士陣容是否會做出重大變動，也是外界關注焦點。