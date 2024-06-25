「我比你更了賴清德」　謝龍介籲卓榮泰：別被帶壞、被換掉我挺你

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謝龍介接續說，他看到卓榮泰跟幾名委員應答，不會去設定高標數字很好，「你不要被賴清德帶壞，他都亂說話」；卓榮泰聽聞後秒回說，「不會啦！」謝立刻反駁說，「什麼不會，選舉期間就亂說，說520要蓋20萬戶社宅」。
話鋒一轉，謝龍介肯定卓榮泰態度不錯，「做得到比較重要，不要用數字包裝，你不要被賴清德帶壞！」卓比出手勢再答，「不會啦！不會啦！」謝追問，「真的不會？確定？」，卓應答，不會，直言賴清德對國家方向是正確的。
謝龍介接著播出過去與時任台南市長賴清德「嗆賭」提出辭呈畫面，質疑賴清德當初以政治生命為前民進黨秘書長吳乃仁、前立委洪奇昌涉台糖售地案保證清白，最後他辭職，賴卻未辭、未實現政治人物誠信；謝龍介怒批，賴清德講得山盟海誓，被逼後躲起來。
謝龍介又舉例，賴清德曾說，據立法院職權行使法，總統有義務應立院要求，到國會進行國情報告、接受立委國情諮詢，「當初講得氣勢很好，現在立院通過後，又縮回去！」
卓榮泰強調，總統態度沒有改變，話未說完即被謝龍介打斷，「我和你說，別被賴清德帶壞，枉費我這麼欣賞你，我比你更了解賴清德，你被他牽走，最後很快被換掉！你要堅持做自己，如果賴最後要辭掉你，我挺你！不要理他！是他說話不算話，而他看起來不像君子，你是君子」。
卓榮泰緩頰說，「像總統啦！」謝龍介諷刺說，誰都可以選總統，總統沒有很厲害啦！賴清德過去說會來立院，現在騙票得不漂亮，現在翻臉就對了？「賴清德若現在跳到第一線，我給他按讚！選舉大家都會，不要用騙的」。