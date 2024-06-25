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「我比你更了賴清德」　謝龍介籲卓榮泰：別被帶壞、被換掉我挺你

▲謝龍介送書給卓榮泰。（圖／國會頻道）
▲謝龍介送書給卓榮泰。（圖／國會頻道）

記者陳佩君／台北報導

國民黨立委謝龍介今（25）日在立法院總質詢時怒罵總統賴清德沒誠信、不是君子，呼籲行政院長卓榮泰，不要被賴帶壞，卓聽聞則數度回覆，不會啦！謝更提醒，「我比你更了解賴清德，你被他牽著走，最後很快被換掉！」並直言，若卓最後被換掉，「我挺你！不要理他！」

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立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。謝龍介下午質詢時首先談到台語文化，「你要和我一起打拚，我看你們都沒有一起打拚，讓一群愛台灣、過去支持你們的人很感慨，怎麼現在是國民黨謝龍介推動漢文台語？」謝龍介隨後送卓榮泰一本書及USB，提到就如查國語字典一樣，「你以後來到這邊，就能對答如流」。

謝龍介接續說，他看到卓榮泰跟幾名委員應答，不會去設定高標數字很好，「你不要被賴清德帶壞，他都亂說話」；卓榮泰聽聞後秒回說，「不會啦！」謝立刻反駁說，「什麼不會，選舉期間就亂說，說520要蓋20萬戶社宅」。

話鋒一轉，謝龍介肯定卓榮泰態度不錯，「做得到比較重要，不要用數字包裝，你不要被賴清德帶壞！」卓比出手勢再答，「不會啦！不會啦！」謝追問，「真的不會？確定？」，卓應答，不會，直言賴清德對國家方向是正確的。

謝龍介接著播出過去與時任台南市長賴清德「嗆賭」提出辭呈畫面，質疑賴清德當初以政治生命為前民進黨秘書長吳乃仁、前立委洪奇昌涉台糖售地案保證清白，最後他辭職，賴卻未辭、未實現政治人物誠信；謝龍介怒批，賴清德講得山盟海誓，被逼後躲起來。

謝龍介又舉例，賴清德曾說，據立法院職權行使法，總統有義務應立院要求，到國會進行國情報告、接受立委國情諮詢，「當初講得氣勢很好，現在立院通過後，又縮回去！」

卓榮泰強調，總統態度沒有改變，話未說完即被謝龍介打斷，「我和你說，別被賴清德帶壞，枉費我這麼欣賞你，我比你更了解賴清德，你被他牽走，最後很快被換掉！你要堅持做自己，如果賴最後要辭掉你，我挺你！不要理他！是他說話不算話，而他看起來不像君子，你是君子」。

卓榮泰緩頰說，「像總統啦！」謝龍介諷刺說，誰都可以選總統，總統沒有很厲害啦！賴清德過去說會來立院，現在騙票得不漂亮，現在翻臉就對了？「賴清德若現在跳到第一線，我給他按讚！選舉大家都會，不要用騙的」。

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