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雲朗觀光線上旅展太優惠！850元吃牛排套餐　2200元可住全台3飯店

▲雲朗觀光集團此次線上旅展中推出聯合住宿券，每張2,200元，可在集團旗下飯店使用，持券1張可以2人入住翰品酒店新莊、翰品酒店高雄與兆品酒店嘉義的基本房型。（圖／取自兆品酒店嘉義官網）
▲雲朗觀光集團此次線上旅展中推出聯合住宿券，每張2,200元，可在集團旗下飯店使用，持券1張可以2人入住翰品酒店新莊、翰品酒店高雄與兆品酒店嘉義的基本房型。（圖／取自兆品酒店嘉義官網）

記者葉盛耀/綜合報導

2024台北國際夏季旅展將於7月12日至7月15日在世貿一館盛大登場，雲朗觀光首次參展，推出住宿券、餐券、湯泉套票及車泊體驗券，並搶先於7月1日至7月15日舉辦線上旅展，其中君品酒店茶苑10盎司牛排雙人套餐券每張1,699元，平均一人不到850元即可吃到牛排套餐。還有雲朗聯合住宿券，每張2,200元起，一張直接入住翰品酒店新莊、高雄或兆品酒店嘉義基本房型，五張則能入住雲品溫泉酒店尊榮山景客房一晚，含兩客自助晚餐及翌日早餐。

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年年熱銷的君品酒店餐券，共推出兩款平假日皆可使用的餐券，「茶苑10盎司牛排雙人套餐券」售價1,699元，平均一人不到850元，即可享用「頂級牛排10盎司」套餐及主廚例湯、手工麵包、甜點、花園沙拉等，7月12日至7月15日旅展現場每日上午11點及下午3點限量開賣，線上與旅展現場每日限量各100張。另一款是1,899元的「茶苑加拿大活龍蝦單人套餐券」，菜色包含沙拉、例湯及甜點，主餐為鮮甜彈牙的「加拿大活龍蝦」乙隻。

▲限量販售的君品酒店「茶苑10盎司牛排雙人套餐券」，每人不到850元的價格能品嘗到頂級牛排10盎司套餐。（圖／雲朗觀光提供）
▲限量販售的君品酒店「茶苑10盎司牛排雙人套餐券」，每人不到850元的價格能品嘗到頂級牛排10盎司套餐。（圖／雲朗觀光提供）
而翰品酒店高雄的港都茶樓，也推出線上旅展獨賣的雙饗券，每張1,599元，可選擇3人份港點套餐或烤鴨饗宴，平假日皆可使用，無須額外加價。港點套餐菜色有燒臘滷味(油雞/燒鴨)2選1、茶樓點心(大點4份、中點3份、小點2份)、蠔油芥藍、蝦仁腸粉等，烤鴨饗宴則可以嘗到港都片皮鴨、明爐燒鴨腿、栗子芋頭鴨煲、雪菜鴨米粉湯等，適合與家人朋友一同享用，原價2,480元，約6.4折。

▲翰品高雄酒店的港都茶樓雙饗券，每張只要1,599元，可享用3人份的港點套餐或烤鴨饗宴。（圖／雲朗觀光提供）
▲翰品高雄酒店的港都茶樓雙饗券，每張只要1,599元，可享用3人份的港點套餐或烤鴨饗宴。（圖／雲朗觀光提供）
雲品溫泉酒店的美饌午餐券為線上旅展獨賣商品，同樣適用於平假日午餐，且無須加價，每張1,688元，有KEN CAN中餐廳及彩雲軒鐵板燒可作選擇，原價1,980元套餐1客，下殺7.8折。

雲朗觀光也有超人氣的聯合住宿券，每張2,200元，可在集團旗下君品、雲品、翰品、兆品、品文旅使用，持券1張可以2人入住翰品酒店新莊、高雄或兆品酒店嘉義基本房型，加價400元能2人入住品文旅礁溪文漾家庭房；持券2張入住翰品高雄雙人豪華套房、兆品嘉義雙人和式房，另也為家庭客群推出4人入住翰品酒店新莊豪華家庭房，加價400元可享2人入住品文旅礁溪樂旅小閣樓並加贈2位12歲以下孩童免費入住。

持券3張可2人入住君品酒店行政豪華客房，持券4張可2人入住君品酒店行政套房，且享有行政樓層禮遇，含VIP Lounge免費飲料、輕食、Happy Hour等服務；持券5張可2人入住雲品溫泉酒店一泊二食尊榮山景客房。此外，雲品也推出平日尊榮湖景客房雙人住宿券，每張18,000元，及平日豪華湖景套房雙人住宿券，每張28,888元，皆含丹彤自助早餐和晚餐各2客，今年暑期推出加碼，於7月31日前預訂，並於8月24日前指定日期入住，享旺假日加價優惠。

▲雲品溫泉酒店豪華湖景套房優惠價每張28,888元，享一泊二食外，還能體驗享受雲水(Ciao)行政酒廊的精緻服務。（圖／雲朗觀光提供）
▲雲品溫泉酒店豪華湖景套房優惠價每張28,888元，享一泊二食外，還能體驗享受雲水(Ciao)行政酒廊的精緻服務。（圖／雲朗觀光提供）
線上旅展與旅展現場除了提供多重優惠外，在7月12日至7月15日於世貿一館夏季旅展現場，消費滿額將贈送多種好禮，單筆消費滿18,000元即贈環保餐具4件組，達25,000元則贈雲寶寶乙隻，凡是購買雲品豪華套房住宿券，再贈送雲寶寶提袋，限量30份。

另外，雀客國際酒店集團則是迎接暑假，推出超值住宿套票，平日最低只要1280元，全台超過50家旅館皆可預訂此方案，方案內含三重大禮(總價值近千元)，包含嘉義太保咩咩上樹萌寵樂園雙人入場門票，與可愛動物親密接觸，見證羊上樹的有趣景象。接著，前往高雄駁二Holo Park光禹浮空劇院，體驗全台首座全息浮空劇院的科技魅力。玩累了還能用築間幸福鍋物鍋物七選一招待券來補充體力。

雀客國際酒店集團執行長黃俊豪表示：「暑假一直以來都是海內外的旅遊旺季，也可預期會出現大量的出國潮，但針對時間、預算有限的旅客，我們也希望攜手台灣在地這些最新最棒的樂園景點行程與美食。」

▲雀客國際酒店集團迎接暑假，推出超值住宿套票，方案內含三重大禮(總價值近千元)，包含嘉義太保咩咩上樹萌寵樂園雙人入場門票等，圖為雀客旅館台中中山的經典客房。（圖／雀客國際酒店集團提供）
▲雀客國際酒店集團迎接暑假，推出超值住宿套票，方案內含三重大禮(總價值近千元)，包含嘉義太保咩咩上樹萌寵樂園雙人入場門票等，圖為雀客旅館台中中山的經典客房。（圖／雀客國際酒店集團提供）

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