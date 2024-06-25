楊冪真是學霸女神？文章登學術期刊掀網友兩極評價 主辦方回應了
▲中國知名女星楊冪日前一篇文章在《中國廣播電視學刊》發表，由於該刊是中國頗具學術地位的專業期刊，楊冪的文章是否擁有足夠份量，掀起中國網友熱議，引發兩極評論。（圖／楊冪微博）
記者
倪浩軒/綜合報導
2024-06-25 16:54:29
中國知名女星楊冪日前一篇文章在《中國廣播電視學刊》發表，題目是「淺談影視劇中演員創作習慣—以電視劇《哈爾濱一九四四》為例」，分享個人主演電視劇《哈爾濱一九四四》的表演心得，然而，由於《中國廣播電視學刊》屬於CSSCI（Chinese Social Sciences Citation Index）來源期刊擴展版，是中國頗具學術地位的專業期刊，又是由國家廣電總局主管、中國廣播電視社會組織聯合會主辦，楊冪的文章是否擁有足夠份量登上該刊，掀起中國網友熱議，引發兩極評論。
綜合中國媒體報導，楊冪文章登上《中國廣播電視學刊》的「交流之窗」欄目，全文以個人詮釋塑造《哈爾濱一九四四》女主角關雪的形象為例，從角色構建與演員創作習慣的切入角度進行探討，含摘要在內共有3800多字。
楊冪在文章結論部份表示，影視劇中演員的創作習慣直接影響作品的優劣與傳播力，值得重視，並建議演員應致力於角色的心理建構，細膩捕捉並展現情感波動，而不能只停留在角色外在特徵的設計，加強藝術修養，對所飾演人物的深入思考與透徹理解，以求不斷精進表演。
整篇文章雖然是楊冪個人表演經驗的分享，然而，許多中國網友質疑，從大學表演系畢業的楊冪，是否夠格登上學術期刊來探討演員塑造角色的學理議題？還有網友將楊冪的文章丟進論文查重率網站查詢，發現查重率僅有0.9％，超低查重率說明楊冪文章並非抄襲，但又引發文章是否有借助AI等爭議。 ▲楊冪於《哈爾濱一九四四》飾演女主關雪。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）
不過，也有網友認為《中國廣播電視學刊》的「交流之窗」欄目，本來就是比較不注重學術深度和專業性的區塊，請知名演員分享個人表演心得，要求不會那麼嚴苛，楊冪的文章也不能被稱之為真正的論文，不需要如此挑剔批評。
對此，《中國廣播電視學刊》的主辦方中國廣播電視社會組織聯合會表示，已經注意到刊登楊冪文章後引發大眾關注與爭議，將會針對此事進行討論，再決定聯合會的立場與意見。