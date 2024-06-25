韓國鋰電池工廠大火內部畫面曝光！「冒煙到烈焰」不到30秒
韓國京畿道華城市一座鋰電池工廠24日上午發生重大火災事故，截至今(25)日上午，已知造成23人死亡，由於鋰電池易燃且起火後容易爆炸的特殊性，火勢歷經22小時才撲滅。韓媒也曝光事發當下工廠內的畫面，可看到從冒煙到大火熊熊燃燒，時間不過40秒內。
記者顏得智/綜合報導
根據《韓聯社》報導，這場大火至今日日上午8時48分才完全撲滅。韓國警消單位表示，上午11時34分在起火點所在的建築2樓發現一名死者，很可能就是最後一名失蹤者，仍待採集DNA與遺屬對比，才能釐清身分。死亡人數累計23人，還有2人重傷，6人輕傷。
發生火警的鋰電池工廠是電池製造商ARICELL旗下工廠，為釐清事發原因，包含韓國國立科學搜查研究院、國土安全研究院、雇傭勞動部、產業安全管理公團等單位皆派出團隊，展開聯合鑑識，預料下午稍晚結束。消防也於下午再次展開搜索，確認是否還有其餘傷亡者。
另據韓媒《SBS》報導，從工廠內部監視器畫面，可和到起火前到起火爆炸的過程，24日上午10點30分03秒，鋰電池開始冒煙；10點30分15秒，一群員工趕緊過來將鋰電池搬離，但到了10點30分28秒，濃煙瞬間變為熊熊火勢；10點30分32秒，一名拿著乾粉滅火器的員工開始試圖滅火，未料，火勢越來越猛烈，最後在10點30分45秒，監視器已看不到畫面，呈現一片漆黑。