只吃扁可頌、可頌蛋塔輸了！眼睛可頌Creaminal中山赤峰街開幕

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選用來自法國的麵粉和奶油，將麥香醇厚的小麥麵粉結合天然發酵奶油，將奶油與空氣均勻揉進麵糰，經三桿三折，九層工藝揉和、桿疊、螺旋狀折切，光是這過程就要費時三天；經第一次烤焙讓空氣延展至麵體得到迷人層次；點餐上桌前，會再經特製模具加壓受熱，讓外層酥皮烙上微焦誘人的梅納反應，完全激發奶油香氣，再包裹別出心裁的內餡口味。
開幕首波主打3種系列，甜點系「顯眼夸頌」共有6種口味，使用台灣屏東有籽綠皮檸檬製作的「盛夏檸檬凝乳夸頌」、南部新鮮鳳梨與蘋果慢熬兩小時的「日光土鳳梨夸頌」、融合法國栗子與濃厚蘭姆酒香的「微醺栗子萊姆夸頌」，以及散發清新覆盆子、甜美噴汁荔枝與浪漫玫瑰香氣的「胭脂玫瑰荔枝夸頌」、藏有法國72%苦甜巧克力與鮮奶油絲滑口感的「法芙娜巧克力夸頌」、與大量日本小山園若竹抹茶結合法國白巧克力茶韻濃厚的「小山園抹茶夸頌」。
而鹹甜系熱壓「經典眼睛夸頌」則包入台灣人喜歡的美食，譬如中式香料慢燉牛肉搭配松露香氣的「黑金松露牛腱夸頌」、8:2瘦肥豬腿肉的泰式打拋口味「爆炒辣香豬肉夸頌」、大量核桃松子與香草製作的獨門青醬拌入舒肥雞腿肉「濃香青醬嫩雞夸頌」、法國法芙娜苦甜巧克力創意配搭日本梅原糖漬橙丁的「橙丁醇巧克力夸頌」、而圈粉無數的「盛夏檸檬凝乳夸頌」也有熱壓口感的選擇。
而夾入2.0升級版西式料理內餡的奢華系「凝眼夸頌」，則有法式主廚親製的「慢燉透彈牛頰夸頌」疊加香料蔬菜、焦化奶油；還選用精緻肉品Ümameat胭脂鴨及多種香料，醃製8小時再低溫油封48小時的「嫩烤油封鴨腿夸頌」；重現米蘭燉牛膝做法打造精品級盤克夏Berkshire黑豬肉質的「米蘭蕃茄豬腱肉夸頌」；以及比利時進口焦糖脆餅抹醬搭配新鮮富士蘋果片的「比利時蓮花富士蘋果脆夸頌」。
除了豐富的眼睛可頌餐點，「眼睛可頌Creaminal」還打造2款視覺系霜淇淋，「夸頌冰風暴」先以可頌脆片鋪底、擠入數圈乳質霜淇淋後，再疊加拌入夸頌的冰淇淋，最後撒上可頌脆餅與季節鮮果丁，層疊出華麗口感；而「夸頌阿法奇朵」先擠入絲滑牛奶霜淇淋，再倒進Expresso咖啡液並插上可頌脆餅，濃郁又討喜。
藏有Cream（奶油）和Criminal（犯罪）寓意的「眼睛可頌Creaminal」，打造潮牌IP「偷偷」和「夸頌」藏匿於店內各個角落，最顯眼的是懸掛於天花板寬4米、縱長近2米的八個大小不同顯示器組成的大螢幕，靈感來自熱壓可頌機造型，播放著量身打造巨型眼睛眨眨眼、伸出想吃的手手的可愛形象。搭配大膽橘色拼裝椅凳、呼應可頌擠圈奶油的圓形桌面、暗示手工製作酥皮層次的櫃台牆面與包裹豐富內餡感的水磨石桌面等，打造調皮又叛逆的美味空間。
開幕即日起至6月30日，加入LINE好友可享「顯眼夸頌」外帶「買3送1」，送完為止；7月1日至7月7日，追蹤官方IG即可免費獲得「夸頌冰風暴」一杯，限外帶，每日50杯送完為止。
Creaminal眼睛可頌 資訊
地址：台北市大同區承德路二段91巷15號1樓
時間：10:00-19:00無店休
電話：02-2550-8579
預約：inline訂位
而人氣甜品店but. we love butter近期結合立頓全新「焙茶歐蕾」，打造「Double is 焙ter快閃店」，