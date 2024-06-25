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美國德州強硬禁止墮胎　研究：嬰兒「出生即夭折」死亡率增8%

▲美國德州實施全國最嚴格的墮胎法，最新研究調查發現，在德州禁令推出後，德州1歲以下嬰兒死亡率上升8%。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國德州實施全國最嚴格的墮胎法，最新研究調查發現，在德州禁令推出後，德州1歲以下嬰兒死亡率上升8%。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國德州實施全國最嚴格的墮胎法，即使遭到性侵或亂倫懷孕也禁止墮胎，且允許公民控告任何執行或協助墮胎的人，甚至規定女性懷孕6週後，即使日後檢驗發現嬰兒有先天性缺陷，也不得墮胎。最新研究調查發現，在德州禁令推出後，德州1歲以下嬰兒死亡率上升8%，不少有先天疾病的嬰兒生下來後根本活不過1年。

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這份由美國約翰霍普金斯大學研究人員調查分析的報告，被發布在《美國醫學會小兒科學期刊》（JAMA Pediatrics）上，研究人員追蹤德州2021年9月通過墮胎禁令後，有多少新生兒在1歲前死亡，並與美國其他另外28個州份相比，其中有些州份也通過了類似的墮胎禁令，但相較德州更寬鬆一些。

德州的墮胎禁令規定，醫師若因執行墮胎將遭判有罪，可能面臨長達99年的牢獄之災及最高10萬美元罰款，並吊銷醫事人員執照，儘管條文當中也提到允許孕婦在「面臨生命危險」的情況下墮胎，但醫界普遍認為相關法規措詞太過模糊，實務上難以操作。研究人員針對1歲以下新生兒的死亡數進行調查，發現自2022年3月開始計算，該年新生兒死亡率增加8%，比預期多了216人，其餘28個州份新生兒死亡率則是上升了2%。

報告指出，從死亡原因來看，德州新生兒死於「出生缺陷」的比例增加了23%，其他州份則是下降3%，而這與各州規定的墮胎期限有關，有些州份規定15週內可墮胎，德州則是規定「胎兒心跳偵測後即不可墮胎」，由於這個時期多半才懷孕5至6週，醫學實務上來看很多先天性缺陷無法這麼早檢出。

報告共筆人貝爾（Suzanne Bell）指出，研究顯示墮胎禁令可能產生的破壞性結果。她指出，新生兒死亡狀況在如今相對罕見，所以研究團隊對這個結果感到有些訝異，不過他也坦言因為樣本數量不夠多，目前無法分析特定種族或社會階級的新生兒死亡率是否比較高；康乃爾大學威爾康乃爾醫學院的母胎醫學專家察森（Stephen Chasen）則認為，墮胎禁令還會造成其他影響，例如懷孕期間發現胎兒異常者通常需要更多醫療協助，後續也需要衛教和專門醫療照護，這一切都需要資源。

德州的墮胎禁令已導致一些地區如阿馬里洛（Amarillo）提議更嚴格的措施，例如禁止居民「借道他處墮胎」，德州一名孕婦先前就曾獲地方法院准許因健康風險墮胎，隨後遭德州最高法院暫時阻止。這名孕婦的律師表示，她已前往別州墮胎，數小時後最高院宣布駁回地院的許可判決。這名孕婦的胚胎帶有罕見基因缺陷「愛德華氏症」，若不中止懷孕可能導致她的子宮破裂，危及未來生育能力甚至性命。

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