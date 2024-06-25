監察院聲請釋憲！許宇甄：難怪被譏諷成民進黨諸官的保護傘
監察院今（25）日召開記者會，以三大理由針對國會改革法案，提出憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。對此，國民黨立委許宇甄今（25）日表示，民進黨為了抵抗國會改革法案，先是抗爭杯葛，再由行政院提覆議，現在從總統、行政院、監察院、民進黨立委等多路齊發，分別聲請釋憲，要用亂棒將國會改革法案打死在路上，以掩飾民進黨過去八年，官箴敗壞、貪汙橫行的亂象。
記者林怡昕／台北報導
許宇甄指出，釋字第633號指出：「立法院調查權係協助立法院行使憲法職權所需之輔助性權力。」釋字第585號也表示：「監察院為國家最高監察機關，其為行使憲法所賦予之彈劾、糾舉、糾正、審計權，依憲法第九十五條、第九十六條具有之調查權，仍應專由監察院行使。其與立法院於憲法之職能各有所司，各自所行使之調查權在權力性質、功能與目的上並不相同，亦無重疊扞格之處。」大法官會議已經明白表示，兩者行使之調查權並不相同。現在監察院不識過往見解，又再要求釋憲，除了浪費司法資源外，是否已跟現任大法官有所串通，知道現在大法官會變更之前之解釋。
許宇甄認為，今天監察院跳出來要針對國會改革法案聲請釋憲，監察院身為憲政機關，理應整飭官箴、澄清吏治，但最近幾年的表現，監察案件遲緩，只拍蒼蠅不打老虎，調查不夠公允，令輿論感到不滿，監察院被譏諷為東廠，認為監察院已成執政黨的政治工具，立場偏頗，行使職權不中立，難以作為憲政機關來運作。
許宇甄批評，監察院長期以來被批評辦案會挑顏色，還要懂得察言觀色、揣摩上意，決不可碰觸高層和民進黨的逆鱗，因此未見監察院積極調查疫苗採購、小吃店快篩、超思雞蛋、光電槍擊等弊案，卻兩度彈劾曲棍球案檢察官，縱放接受八次性招待的陳宗彥，監察院不僅功能不彰，連蒼蠅都不敢打，還自甘墮落淪為東廠打手，嚴重傷害人民對法治的信賴，難怪監察院會被譏諷已成了民進黨諸官的保護傘。
許宇甄強調，國會改革法案賦予立法院調查權、聽證權，可以確保制衡行政權的能量，是代表全體人民意志的結果，國會改革法案還沒開始實施，監察院就急著配合賴清德總統針對國會改革法案聲請釋憲，已破壞憲政機關間應有之尊重，全國超過半數認同國會改革法案，請監察院迷途知返，一起守護國會改革成果。