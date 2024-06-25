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平價buffet別只吃饗食天堂、欣葉！老饕改吃這間：990元水準太高

▲近日網友熱議一間名為「饗饗」的buffet餐廳，尤其下午茶990元價格深受老饕喜愛。（圖／Google評價）
▲近日網友熱議一間名為「饗饗」的buffet餐廳，尤其下午茶990元價格深受老饕喜愛。（圖／Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

buffet餐廳一直以來都受到台灣人喜愛，近幾年各大品牌如雨後春筍般開幕，也有不少飯店buffet優化重新出發，每家都以不同的特色吸引老饕上門。然而說到台灣平價buffet品牌，大家肯定都會想到「饗食天堂」以及「欣葉」這兩家。而近日，就有網友討論「大家有吃過饗饗下午茶嗎？CP值真的超級高，完全不輸給其他平價晚餐時段的buffet。」

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老饕專屬臉書社團「台灣大胃王吃到飽buffet優惠情報」有網友發文表示「最近又來吃饗饗的下午茶了，真的覺得990元這個菜色水準非常高，幾乎每一兩個月就要光臨一次，完全不會輸給饗食天堂或者欣葉晚餐時段菜色，尤其信義店美景搭配美食，真的非常值得來嘗試！大家有吃過饗饗下午茶嗎？」

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▲老饕討論「饗饗」buffet餐廳下午茶時段價位以及菜色，以990元平價路線擄獲不少人的味蕾。（圖/Google評價）
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「饗饗真的是我心目中第一buffet！舒芙蕾超好吃」、「饗饗下午茶東西也很新鮮好吃，990元能吃到這種等級buffet，水準很高」、「吃過新莊店饗饗下午茶，你就可以吃到有多無敵，根本不用去吃其他間」、「饗饗下午茶也超難預約....幾乎連平日都爆滿，但食材品質真的很高」、「超愛饗饗下午茶！睡飽再去吃時間剛好，食材都新鮮。」

美景加上新鮮食材！饗饗下午茶「平價990元」老饕超愛

事實上，老饕討論的這家「INPARADISE饗饗」buffet餐廳在台灣已經開幕邁入第7年，一開始2017年在信義區開出首家店就爆紅，直到2022年又插旗新北市新莊區「宏匯i-Tower」，值得一提的是，饗饗信義店位於46樓、新莊店則位於39樓，兩家店都可以讓饕客邊看美景邊用餐，因此深受不少年輕人喜愛。

而該家「INPARADISE饗饗」正是出自台灣buffet霸主「饗賓集團」之手，與饗食天堂、旭集、果然匯、饗 A Joy等知名buffet隸屬同個餐飲集團，定位屬於中高價位的buffet餐廳，不過因為下午茶990元的價格，讓老饕認為CP值非常高，吃過後一再回訪。目前「饗饗」全台只有2間分店，未來是否會往南部拓展分店，讓南部鄉親也能品嚐不同品牌的buffet，也令人期待。

▲吃到飽霸主「饗饗INPARADISE」Buffet，首度插旗新北市進駐新莊「宏匯i-Tower」39樓，四面環山的「饗饗新莊店」絕美夕陽景致曝光。正式開幕當天不少饕客現身，透露自己訂位「從沒失手」過，老饕3大訂位秘訣全公開。（圖／饗賓集團提供）
▲「饗饗INPARADISE」不論是信義店還是新莊店，兩家都位於高樓層，老饕可以邊吃邊欣賞高空美景。（圖／饗賓集團提供）
不只下午茶爆滿！饗饗線上訂位「要一個月前搶」

然而雖然許多人熱愛饗饗下午茶高CP值的用餐時段，但《NOWnews》記者實際到官網查看，結果發現從6月25日至7月25日之間，無論是午餐、下午茶還是晚餐，幾乎已經全滿，即便假日晚餐一個人要價1990元，仍然是座無虛席，可以看見饗饗的魅力有多驚人。

仔細看饗饗兩家Google評價，都有4.2顆星以上的水準，不少老饕吃過之後都表示「餐點水準真的很好，生魚片、松葉蟹、烤牛排到甜點可麗露、舒芙蕾都非常好吃」、「這間價位提供高水準的食材，完全可以接受，慶祝節日都很適合來吃」、「饗食天堂升級版，定位設定非常棒，已經回訪5次，值得推薦的一家buffet餐廳。」而「饗饗」今年也奪下網路溫度計buffet餐廳網路聲量統計第二名，僅次於同集團的「旭集」，下回不知道要吃哪家buffet時，不如到饗饗一探究竟囉！

▲「饗饗」、「旭集」的跨年檔期每人3090元＋10%，目前已全訂滿。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「饗饗」提供多元高水準食材，即便晚餐時段一人要價1990元，線上訂位仍然座無虛席。（圖／記者葉盛耀攝）
📍「INPARADISE饗饗」
📍分店：信義店、新莊店

📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元

📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1390元/兒童695元

📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元

根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費，三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒為四分之一價，六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價，十二歲（含）以上，以成人計費。


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