平價buffet別只吃饗食天堂、欣葉！老饕改吃這間：990元水準太高

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「饗饗真的是我心目中第一buffet！舒芙蕾超好吃」、「饗饗下午茶東西也很新鮮好吃，990元能吃到這種等級buffet，水準很高」、「吃過新莊店饗饗下午茶，你就可以吃到有多無敵，根本不用去吃其他間」、「饗饗下午茶也超難預約....幾乎連平日都爆滿，但食材品質真的很高」、「超愛饗饗下午茶！睡飽再去吃時間剛好，食材都新鮮。」
美景加上新鮮食材！饗饗下午茶「平價990元」老饕超愛
事實上，老饕討論的這家「INPARADISE饗饗」buffet餐廳在台灣已經開幕邁入第7年，一開始2017年在信義區開出首家店就爆紅，直到2022年又插旗新北市新莊區「宏匯i-Tower」，值得一提的是，饗饗信義店位於46樓、新莊店則位於39樓，兩家店都可以讓饕客邊看美景邊用餐，因此深受不少年輕人喜愛。
而該家「INPARADISE饗饗」正是出自台灣buffet霸主「饗賓集團」之手，與饗食天堂、旭集、果然匯、饗 A Joy等知名buffet隸屬同個餐飲集團，定位屬於中高價位的buffet餐廳，不過因為下午茶990元的價格，讓老饕認為CP值非常高，吃過後一再回訪。目前「饗饗」全台只有2間分店，未來是否會往南部拓展分店，讓南部鄉親也能品嚐不同品牌的buffet，也令人期待。
不只下午茶爆滿！饗饗線上訂位「要一個月前搶」
然而雖然許多人熱愛饗饗下午茶高CP值的用餐時段，但《NOWnews》記者實際到官網查看，結果發現從6月25日至7月25日之間，無論是午餐、下午茶還是晚餐，幾乎已經全滿，即便假日晚餐一個人要價1990元，仍然是座無虛席，可以看見饗饗的魅力有多驚人。
仔細看饗饗兩家Google評價，都有4.2顆星以上的水準，不少老饕吃過之後都表示「餐點水準真的很好，生魚片、松葉蟹、烤牛排到甜點可麗露、舒芙蕾都非常好吃」、「這間價位提供高水準的食材，完全可以接受，慶祝節日都很適合來吃」、「饗食天堂升級版，定位設定非常棒，已經回訪5次，值得推薦的一家buffet餐廳。」而「饗饗」今年也奪下網路溫度計buffet餐廳網路聲量統計第二名，僅次於同集團的「旭集」，下回不知道要吃哪家buffet時，不如到饗饗一探究竟囉！
📍「INPARADISE饗饗」
📍分店：信義店、新莊店
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1390元/兒童695元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費，三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒為四分之一價，六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價，十二歲（含）以上，以成人計費。