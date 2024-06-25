今日軍武／105公厘輪型戰車首度亮相 火力優於現役主力戰車
國防部軍備局以「獵豹專案」為名研製「105公厘輪型戰車」，為使國人了解國防自主研製成果，國防部軍備局今（25）日在南投兵整中心辦理媒體邀訪活動，展出「105公厘輪型戰車」，並首度透過靜態說明、動態展示等方式，讓國人實地了解國車國造的「獵豹」輪型戰車具體性能。
記者呂炯昌／南投報導
202廠副廠長陳健中上校介紹性能指出，105公厘輪型戰車最高時速可達100公里，105公厘M68A2主砲雖與現役主力戰車CM11/M60A3相同，但經過改良後膛壓提升，發射翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS）對均質鋼板的穿甲力，105公厘戰車砲發射穿甲彈可在2000公尺距離貫穿500公厘均質鋼板。換句話說，優於現役CM11與美製M60A3，僅次於未來引進的M1A2主力戰車的120公厘主砲。
軍備局指出，主砲備置202廠研製的低後座力制退複進機，將射擊後座力將至20噸，比國軍現役M60A3的60噸少了60噸；105公厘輪型戰車全車配備複合式裝甲，正面裝甲可擋30公厘穿甲彈、兩側裝甲可擋12.7公厘鋼心彈，全車配備八觀遠景系統，操作手從車內可以看到車外全景，引擎馬力也提升至600匹。
軍方人士表示，目前D2樣車的高度為3.3公尺，但在作戰測評報告陸軍有降高的建議，要求必須達到3公尺以下，同時進行砲塔內部配置微調，因此國防部已核定，將以自有基金籌建D3樣車，上半部（砲塔）1.7億元、由中科院負責，下半部（車身）為1.2億元、由軍備局負責，總額約2.9億元，預計2025年完成產製及驗證，以滿足軍種作戰需求。