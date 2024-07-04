坤達現身寵物展！擔任「毛孩時代」一日店長分享寵物相處之道

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近來，坤達以團體Energy的身份再度成為熱搜話題，許多人驚嘆他出道超過20年卻依然保持超凍齡的外表，坤達表示，他透過補充優質蛋白質來保持良好體態，對於毛孩他也同樣重視健康，除了日常用品，在寵物照顧上必須要幫毛孩固定補充保健品，毛孩時代的明星商品95%頂級深海魚油和腸胃專科益生菌，是他在代言前就很常聽身邊毛孩飼主推薦的。
毛孩時代集結了專業獸醫師和營養師，研發出95%頂級深海魚油，選用rTG型態魚油來源，並採用獨家SPD專利去腥技術，使其成為市面上Omega-3濃度最高的魚油保健品。除了能夠幫助心臟健康，這款魚油還有助於毛孩的皮膚、眼睛、關節保養，滿足毛孩對於Omega-3的營養需求。此外，毛孩時代的腸胃益生菌專為有效維持腸道健康，正常排便而設計，採用了擁有最多專利及文獻支持的益生菌，堅持只使用科學實證有效的原料，來維護毛孩的健康。
毛孩時代是全台灣最大的寵物保健食品品牌，品牌堅持三大原則「安心、有感、專業」，開發出最適合毛孩的保健品、食品，讓每個毛孩家庭都能享有最美好的生活體驗。目前，毛孩時代已經銷售超過100萬盒保健食品，他們認為，狗狗、貓咪和人類一樣需要保健食品的補充，應該在日常生活中就開始好好保養。
有無食用保健品，效果有明顯不同，尤其當毛孩們進入中老年期時，如果頻繁跑動物醫院，不僅主人會感到身心負擔，毛孩們也會感到焦慮，因此在毛孩還健康時就開始使用保健品進行養護。身為毛孩家長難免遇到毛小孩挑食的狀況，毛孩時代新推出貓咪飼料的高蛋白質含量、不油膩，適口性佳，並特別設計成小顆粒，方便毛小孩食用。秉持「從健康出發」的理念，毛孩時代所有產品都著重於專利和有效成分，每一款產品，再辛苦都堅持三大原則！做出也敢給自己寵物使用的100%安心。
毛孩是每位主人最珍視的寶貝，身為他們的照顧者和家人，我們需要「比毛孩更懂毛孩」，平常就需關心他們的需求，注意他們的身心健康，毛孩時代期許，陪伴毛主人一起照顧毛孩，創造每個毛孩與主人的幸福時代。2024年全台最大寵物展熱烈舉行中，歡迎來到「毛孩時代」展位，參與坤達的毛孩養育之道，還有讓人驚喜的趣味遊戲互動等你來挑戰。