邱復生曾創立台灣大聯盟！一度夢想接手大巨蛋營運　重新組球隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱復生是誰？ 台灣大聯盟之父
邱復生原本是年代影視董事長，1982年4月成立年代影視，整合全台一百多家錄影帶出租店業者，引進TVB港劇與華特迪士尼公司家用錄影帶，讓台灣民眾得以合法租片，並建立影音文化產品通路。
1993年邱復生擔任無線衛星電視台（TVBS）董事長，領導有線電視頻道經營者並結束老三台於1962至92年間長期壟斷局面，開創24小時新聞及公共論壇節目，SNG車隨時提供最新發生的訊息，讓新聞成為民眾生活的一部份。1996年啟用年代售票，是台灣第一個電子商務業者，改變過去傳統的售票方式，讓文藝活動及表演藝術產業在經過購票行銷通路，更具市場規模。
中職過去轉播曾交給TVIS轉播，但當時中職8年到中職10年的競標中，TVIS出價6億台幣，卻不敵緯來開出15億天價，因此轉而自行成立聯盟，並取為台灣大聯盟（TML)。台灣大聯盟的第一場正式比賽於1997年2月28日晚上6時30分於嘉義縣立棒球場開打，開幕戰由台北太陽隊對決嘉南勇士隊，兩隊派出的先發投手是「金臂人」黃平洋與「假日飛刀手」陳義信。
TML在1995年12月成立，成立之初的4支球隊分別為台北太陽、台中金剛、嘉南勇士和高屏雷公，1997年TML正式開幕，和中華職棒（CPBL）較勁，當時也是台灣職業棒壇最熱絡的期間之一，台灣職業棒球進入了兩聯盟時期，不過由於假球案、票房不佳以及營運困難等種種因素，TML和CPBL最終在2003年合併，台灣大聯盟也正式宣告走入歷史。
台灣大聯盟形象鮮明 帶動運動行銷商機
《正港的英雄》是1998年台灣大聯盟2年的主題歌，由名作曲家黃建銘填詞譜曲，歌詞十分有趣，加上原住民的口號與隊名，讓球迷朗朗上口，也是台灣大聯盟的金字招牌，其中AGAN、GIDA、FALA、LUKA等，都讓人馬上可以聯想到金剛、太陽、雷公、勇士等，邱復生擁有年代嘉南勇士，但其實台灣大聯盟算是共同經營制，球隊實力也較為平均。
邱復生曾在2016年召開記者會，他宣布將以「民間企業自提方案」的方式，希望能夠經營大巨蛋，一度可望重組球隊，但卻未能如願。
邱復生小檔案：
出生日期：1947年07月19日（76歲）
出生地點：中華民國臺灣省屏東縣
最高學歷：政治作戰學校畢業
經歷：
政治作戰學校畢業
大世紀廣告公司老闆（1971年）
台北市視聽公會理事長（1978年）
成立年代影視公司與香港ＴＶＢ簽約，發行港劇錄影帶（1982年）
投資拍攝電影「孫小毛魔界歷險」（1987年）
投資拍攝「悲情城市」電影並在，1989年奪得威尼斯影展「金獅獎」（1988年）
1991年並籌組「兩岸影藝協會」，或選首任理事長。1992年「年代售票系統」首度在金馬獎觀摩啟用。
1993年TVBS開播(09月28日) 獨家轉播職棒四年總冠軍戰(10月16日)
年代電視台董事長
那魯灣育樂公司副董事長
金龍旗青棒賽會長
年代電視台會長
中華民國足球協會副理事長（1998年10月～）
台灣土地開發股份有限公司董事長
以上參考資料：台灣棒球維基館