時隔26年參謀總長再到立院備詢！梅家樹報告「漢光演習」內容曝光
國軍年度最重大演訓「漢光40號實兵演練」將在7月22日至26日舉行。將是時隔26年參謀總長再度赴立院報告與備詢。參謀總長梅家樹明(26)日將赴立法院進行「漢光40號規劃」專案報告，在演練課目部分，希望強化我軍整體防空效能、聯合截擊與反封鎖能力、國土防衛作戰以及全民防衛動員能量。
記者呂炯昌／台北報導
根據國防部送交立院報告內容，演習課目統合運用三軍部隊防空兵、火力，演練近、中、遠程整體防護網，並運用戰機增強聯合防空效能，於本島執行防空作戰任務；聯合截擊與反封鎖能力部分整合海上、空中兵力、岸置火力與海巡等，於本島海、空域，遂行反封鎖護航任務，以維持重要聯外海、空交通暢通，並建立海上擊殺鏈，執行濱海打擊作戰實兵操演。
在國土防衛作戰課目，各作戰區指揮海(岸)巡、特戰及地面部隊等，遂行近岸防禦、反掃雷破障、反登陸、反空(機)降作戰、關鍵基礎設施防護與城鄉守備實兵演練。
在全民防衛動員能量項目，將整合「同心34號」、「自強40號」、「民安10號」及「萬安47號」演習，運用地方警、消及民防團體與組織，執行後備部隊動員、民(物)力徵用、戰災搶救、防空疏散及災民收容等，發揮軍民整合與城鄉防護效能。