聯邦快遞永續實踐為亞太及台灣的營運及社區注入正影響

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在台灣為了讓陸上運輸更加永續，聯邦快遞攜手蓋亞汽車引入電動商用三輪機車Rapide 3，每輛車每月能減少35 公斤碳排量，也減少PM2.5的汙染，此舉降低運輸產業對台灣環境的影響，更有助於為聯邦快遞實現永續目標，實踐更乾淨永續的物流。
聯邦快遞更將永續納入基礎設施建設。在 2023 財年，聯邦快遞於全球一共有 34 個使用光伏發電的設施，相較傳統火力發電，北京地面操作站屋頂太陽能光電發電系統每年能減少 350噸二氧化碳排放量。而在台灣，擴建於桃園國際機場-遠雄航空自由貿易港區的聯邦快遞轉運中心，也將透過採用電動化機具將永續納入營運計劃。
聯邦快遞也於職場注入更永續的思維，在中國有11,000 名成員參與GoGreen 計劃，減少日常營運中的電力、水、紙張和燃料消耗，更多類似的永續活動在亞太地區也持續進行。材料回收再利用方面更是展開創意，將舊制服改造成快遞員的腰包，舊木托盤也被再利用為貓砂。
FedEx Cares是一項聯邦快遞全球社區參與計劃，透過物資運送、員工志工服務和慈善捐贈，進而讓世界變得更美好。永續物流是FedEx Cares計劃的重要支柱，聯邦快遞與非營利組織合作，為氣候變遷所帶來的挑戰提供創新解決方案，並保護團隊成員工作與生活的社區環境健康。
截至 5 月 31 日的2023財年，聯邦快遞對11個亞太地區市場的環保志工行動經濟支持增加30％。亞太地區的成員更自願投入環境清潔活動，種植了3400棵樹，以恢復和保護環境。其中包括與台灣荒野保護協會（SoW）的合作，在台灣桃園市老街河和南崁河舉辦淨溪活動，號召客戶、員工及其家人共同參與，於9小時內，收集了近200公斤的垃圾，為河流保護和永續環境發展做出了貢獻。此外，由聯邦快遞主辦，攜手台北市進出口商業同業公會、中華國際經貿研究學會及嘉業資訊等單位協辦的「第八屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」，吸引了涵蓋各行業的70多家公司參與。
FedEx 亞太區總裁 Kawal Preet 表示：「我們有責任採取大膽的行動以應對身處地區所面臨的環境挑戰。在亞太地區，為了確保地球能持續支撐起全球經濟增長與繁榮，我們正持續尋找能支持永續共榮的計劃與機會。今年，我們為自己提高目標，增加於永續物流計劃的作為，並在員工與社區推動永續文化。」
聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「聯邦快遞積極打造永續供應鏈，並致力加深與其他單位合作，以最大程度發揮我們的影響力。 通過支持當地非政府組織與促進產學合作，為人才、社會和環境促進永續發展，創造正向循環。」