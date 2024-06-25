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聯邦快遞永續實踐為亞太及台灣的營運及社區注入正影響

▲聯邦快遞與台灣荒野保護協會合作舉辦淨溪活動，號召客戶與員工共同參與。（圖／品牌提供）
▲聯邦快遞與台灣荒野保護協會合作舉辦淨溪活動，號召客戶與員工共同參與。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞將持續擴大其在亞太地區對永續發展的行動，包含落實減碳營運策略與增加對永續行動的支持。

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聯邦快遞致力在其營運過程減少碳排量並提高車隊與設施的能源效率，車輛電動化是減少服務網絡中碳排量的重要支柱，包含階段性地將國際物件的取貨、配送與最後一哩路轉換為電動車。截至2023 財年，聯邦快遞在全球各地一共部署 7,136 輛電動車參與營運。在 2024 財年，聯邦快遞於亞太地區擴充了電動車隊，除了在馬來西亞增加了電動車使用，在中國，電動車隊數量更是增長到佔該國取件和配送車隊的 20%。

而在台灣為了讓陸上運輸更加永續，聯邦快遞攜手蓋亞汽車引入電動商用三輪機車Rapide 3，每輛車每月能減少35 公斤碳排量，也減少PM2.5的汙染，此舉降低運輸產業對台灣環境的影響，更有助於為聯邦快遞實現永續目標，實踐更乾淨永續的物流。

聯邦快遞更將永續納入基礎設施建設。在 2023 財年，聯邦快遞於全球一共有 34 個使用光伏發電的設施，相較傳統火力發電，北京地面操作站屋頂太陽能光電發電系統每年能減少 350噸二氧化碳排放量。而在台灣，擴建於桃園國際機場-遠雄航空自由貿易港區的聯邦快遞轉運中心，也將透過採用電動化機具將永續納入營運計劃。

▲聯邦快遞擴建於桃園國際機場-遠雄航空自由貿易港區的轉運中心，透過採用電動化機具將永續納入營運計劃。（圖／品牌提供）
▲聯邦快遞擴建於桃園國際機場-遠雄航空自由貿易港區的轉運中心，透過採用電動化機具將永續納入營運計劃。（圖／品牌提供）
聯邦快遞也於職場注入更永續的思維，在中國有11,000 名成員參與GoGreen 計劃，減少日常營運中的電力、水、紙張和燃料消耗，更多類似的永續活動在亞太地區也持續進行。材料回收再利用方面更是展開創意，將舊制服改造成快遞員的腰包，舊木托盤也被再利用為貓砂。

FedEx Cares是一項聯邦快遞全球社區參與計劃，透過物資運送、員工志工服務和慈善捐贈，進而讓世界變得更美好。永續物流是FedEx Cares計劃的重要支柱，聯邦快遞與非營利組織合作，為氣候變遷所帶來的挑戰提供創新解決方案，並保護團隊成員工作與生活的社區環境健康。

截至 5 月 31 日的2023財年，聯邦快遞對11個亞太地區市場的環保志工行動經濟支持增加30％。亞太地區的成員更自願投入環境清潔活動，種植了3400棵樹，以恢復和保護環境。其中包括與台灣荒野保護協會（SoW）的合作，在台灣桃園市老街河和南崁河舉辦淨溪活動，號召客戶、員工及其家人共同參與，於9小時內，收集了近200公斤的垃圾，為河流保護和永續環境發展做出了貢獻。此外，由聯邦快遞主辦，攜手台北市進出口商業同業公會、中華國際經貿研究學會及嘉業資訊等單位協辦的「第八屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」，吸引了涵蓋各行業的70多家公司參與。

▲聯邦快遞主辦「第八屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」，讓學生更了解跨境電子商務和全球貿易。（圖／品牌提供）
▲聯邦快遞主辦「第八屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」，讓學生更了解跨境電子商務和全球貿易。（圖／品牌提供）
FedEx 亞太區總裁 Kawal Preet 表示：「我們有責任採取大膽的行動以應對身處地區所面臨的環境挑戰。在亞太地區，為了確保地球能持續支撐起全球經濟增長與繁榮，我們正持續尋找能支持永續共榮的計劃與機會。今年，我們為自己提高目標，增加於永續物流計劃的作為，並在員工與社區推動永續文化。」

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「聯邦快遞積極打造永續供應鏈，並致力加深與其他單位合作，以最大程度發揮我們的影響力。 通過支持當地非政府組織與促進產學合作，為人才、社會和環境促進永續發展，創造正向循環。」

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