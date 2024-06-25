台中銀案外案！金管會再爆有內鬼洩密遭搜索　官員坦言震撼將懲處

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據悉，這名李姓稽核人員是從金融局就在檢查單位，至今從事金檢20年非常資深，這也是金管會成立20年來，繼首位檢查局長李進誠洩密後，爆發第2宗檢查局同仁洩密案。金管會檢查局副局長賴欣國今日在例會上也進行說明，在2023年3月間檢查局對台中銀進行金檢，發現銀行及保經負責人涉不法，4月聯繫駐會檢查官討論案情，5月將告發書移送給新北地檢署，並配合檢調提供資料。
對於有基層同仁涉嫌洩露業務上機密，賴欣國說，這是該名人員個人行為，金管會除表達遺憾，也深自檢討內部管理，並已責成檢查局從內控、作業流程、員工教育訓練等多方向精進改善，加強貫徹員工對機密保密的認知與實踐，檢查局已將該員工調離其工作組別，調整職務工作內容，將來會依內部規定對同仁進行懲處。
對於檢調5月發動搜索，賴欣國說，搜索當時並不知道這件事，這也是金管會成立20年，除了前檢查局長李進誠案之外，首次發生此事，也感到非常震憾。不過，由於目前尚未收到地檢署相關公文及訴書案件，不了解嚴重情況，還沒有要求員工陳述意見，對於是否知法犯法還是疏失，實際經過與動機、說明是否違反內規，還要先了解後再進行懲處，最後也要看法院的判決，會配合需求提供。