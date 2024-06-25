美股開盤輝達重挫！台積電ADR又跌3%　「女股神」進場後屢見綠光

台中銀案外案！金管會再爆有內鬼洩密遭搜索　官員坦言震撼將懲處

▲針對台中銀掏空案爆出案外案，金管會稽核人員涉嫌洩密，導致金管會遭搜索，檢查局也表示震撼，並將調職懲處。（圖／記者顏真真攝）
▲針對台中銀掏空案爆出案外案，金管會稽核人員涉嫌洩密，導致金管會遭搜索，檢查局也表示震撼，並將調職懲處。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

針對台中商銀掏空案爆出案外案，傳出金管會檢查局竟有稽核人員洩密給台中銀前董事長王貴鋒的祕書，導致5月金管會也遭搜索。對此，金管會今（25）日表達遺憾與震憾，並已將員工調離其工作組別，調整職務工作內容，將來會依內部規定對同仁進行懲處，這也是金管會成立20年來，繼首位檢查局長李進誠洩密後，再爆第2宗檢查局同仁洩密案，並遭搜索。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據週刊報導，金管會身為銀行業的監理機關，應公正無私維護金融秩序，檢查局1名李姓稽核員因與台中商銀前董事長王貴鋒的祕書是同學，偷偷以手機翻拍金檢報告，洩露給王的祕書，王得知遭查辦掏空內容後，企圖大事化小，所幸承辦檢察官沒放過任何蛛絲馬跡，最後查出這起案外案，並在5月對金管會檢查局進行搜索，依瀆職罪將該名稽核人員另案起訴。

據悉，這名李姓稽核人員是從金融局就在檢查單位，至今從事金檢20年非常資深，這也是金管會成立20年來，繼首位檢查局長李進誠洩密後，爆發第2宗檢查局同仁洩密案。金管會檢查局副局長賴欣國今日在例會上也進行說明，在2023年3月間檢查局對台中銀進行金檢，發現銀行及保經負責人涉不法，4月聯繫駐會檢查官討論案情，5月將告發書移送給新北地檢署，並配合檢調提供資料。

對於有基層同仁涉嫌洩露業務上機密，賴欣國說，這是該名人員個人行為，金管會除表達遺憾，也深自檢討內部管理，並已責成檢查局從內控、作業流程、員工教育訓練等多方向精進改善，加強貫徹員工對機密保密的認知與實踐，檢查局已將該員工調離其工作組別，調整職務工作內容，將來會依內部規定對同仁進行懲處。

對於檢調5月發動搜索，賴欣國說，搜索當時並不知道這件事，這也是金管會成立20年，除了前檢查局長李進誠案之外，首次發生此事，也感到非常震憾。不過，由於目前尚未收到地檢署相關公文及訴書案件，不了解嚴重情況，還沒有要求員工陳述意見，對於是否知法犯法還是疏失，實際經過與動機、說明是否違反內規，還要先了解後再進行懲處，最後也要看法院的判決，會配合需求提供。

涉揮霍11億公款！台中銀前董座遭求刑15年　親友深夜籌1.5億交保

新主委彭金隆上任滿月！金管會改革「3大重心、8鬆綁措施」一次看

巷仔內／吳東進涉弊扯出「陰謀論」　金管會能不沾鍋嗎？

只考慮一個晚上就同意接掌金管會主委！彭金隆：盼改善台金融市場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代