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特企／iPASS一卡通迎來新里程碑　支援共用「TWQR」掃碼支付服務

▲彈指付款，筆筆即享10%回饋，台南限定再加碼！最高享45%。（圖／品牌提供）
▲彈指付款，筆筆即享10%回饋，台南限定再加碼！最高享45%。（圖／品牌提供）

本報訊

iPASS一卡通電子支付將邁入全新里程碑，一卡通iPASS MONEY APP已支援國家級共通支付標準「TWQR」，統一的QR Code 規格，讓消費者及商家享受更輕鬆便捷的行動支付服務，迎接台灣行動支付的全新升級體驗。為慶祝共用TWQR掃碼支付服務上線，6月13日至8月31日活動期間，於六都指定店家消費，開啟一卡通iPASS MONEY APP掃描標示iPASS MONEY之TWQR立牌進行掃碼支付，消費金額可享10%儲值金回饋；另外，台南限定再加碼！6月15日至6月30日台南地區指定店家消費，再加碼10%回饋，使用一卡通iPASS MONEY APP支付單筆滿200再加送50元優惠券，合計最高可享45%回饋。

TWQR是由財金公司串連「銀行」及「電支機構」兩大支付體系，以「TWQR」作為共通標準，攜手合作推展的QR Code支付服務，未來民眾不管使用哪一個支付APP，只要掃同一張「TWQR」都可立即完成支付，現在除了iPASS MONEY外，台灣Pay(行動銀行/台灣行動支付APP)、全支付、歐付寶、橘子支付、全盈+PAY及icash Pay於六都指定店家掃碼支付，同享消費10%回饋，為我國數位支付生活帶來全新變革。iPASS 一卡通成立十週年，用戶數逾 630 萬，使用場域遍及全台達 52 萬個據點，生活繳費超過 3,800 項，當月轉帳金額近百億，是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大場景的支付工具。隨著「TWQR」共用碼的推動，將加速協助提供民眾輕鬆掃、方便付的支付環境。

一卡通董事長廖泰翔表示，iPASS一卡通致力拓展多元支付場景及金融生態圈，對標政府2025年達到行動支付普及率90%目標，與財金公司攜手合作共同推動「TWQR」共用碼，有利於提升行動支付體驗及促進市場發展，落實「普惠金融」，更可成為智慧城市發展的基礎。

一卡通總經理鄭鎧尹表示，「 TWQR」共用碼提供跨機構的支付服務，可大大解決消費者與店家使用電子支付上的痛點，便利支付外更可降低商家成本，增進整體支付市場的運作效率，營造市場正向發展，一卡通公司也積極協助店家加入TWQR生態圈，像是於高雄鹽埕第一公有市場以及高雄蓮池潭觀光商圈陸續推動TWQR支付，共創多贏。

為鼓勵用戶多多體驗全新的「TWQR」共用碼電子支付的便利，一卡通公司舉辦加碼活動，使用一卡通iPASS MONEY APP於台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市此六都之指定店家，掃描有標示 iPASS MONEY 之「TWQR」QRcode立牌消費付款，即享 iPASS MONEY 儲值金 10% 回饋，每帳號最高回饋 200元。

歡慶臺南建城400年特別針對台南限定加碼回饋！6月15日至6月30日到指定店家消費，額外享雙重10%回饋，最高回饋400元，使用一卡通iPASS MONEY APP支付再加碼，單筆滿200送50元優惠券，總預算有限額滿為止。歡迎大家體驗全新的「TWQR」，讓你輕鬆掃、方便付，彈指付款享回饋。

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