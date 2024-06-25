用魔法打敗法院？畢卡索名畫放「女性專區」挨告 美術館改掛女廁
澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）的一間美術館（Museum of Old and New Art），決定將兩幅畢卡索名畫掛在女廁所之中，罕見景象掀起熱議。原來是因為，過去館方設有女性專區（Ladies Lounge），並將畫作掛在其中，由於該區禁止男性入內，因而被提告歧視。法院勒令館方改進，女館長便使出「名畫掛女廁」的奇招反制。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，該美術館於2020年設置女性專區，稱館內的女性專區也是一種「體驗式藝術」，不僅有男管家提供精緻飲食美酒等服務，還可在用綠天鵝絨佈置的房間內欣賞兩幅畢卡索名畫，十分愜意。
然而，去年一位拜訪美術館想欣賞畢卡索畫作的男子，憤而向澳洲法院提告，稱由於美術館方的「男性歧視」，剝奪了他欣賞畫作的機會。法院在今年做出判決，勒令美術館必須停止拒絕「非女性人士」進入女性專區，否則就會違反《反歧視法》。
結果，女館長凱切勒（Kirsha Kaechele）索性關閉女性專區，並將兩幅畫作改掛在新設置的女廁之中。凱切勒稱自己將畫掛在女廁，是因為「不知道該把畫掛在哪裡」，但凱切勒也表示，鼓勵所有女士前往女廁「享受新展覽」。凱切勒還指出，之前館內的廁所均是性別友善廁所，不分使用者男女，但這間新建的女廁名為「Ladies Room」，則是僅限女性入內。
事實上，凱切勒在去年挨告之初，便解釋拒絕男性進入「某個神秘的房間」本身就是藝術的一部分，是為了讓男性體驗許多女性經常會經歷的被歧視和被排斥的滋味。凱切勒也表示，自己一定會繼續上訴，以尋求重新開放女性專區的機會。