罕見批北京「煽動反美情緒」　美駐中大使：61場公開活動遭干預

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伯恩斯指出，儘管去年11月拜登總統與習近平主席在舊金山會談後，雙方都同意「促進民間交流和修復關係」，但美中關係並未如預期改善，反而出現更多摩擦，反而因中國支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭以及其他國際和貿易問題而進一步緊張。
他舉例，來自中國政府的干預包含針對美國駐中國大使館的61場活動進行干預，例如心理健康專家對談、婦女創業座談、紀錄片放映和文化表演等，這些活動的參加者經常受到警方的恐嚇或約談，有時甚至在深夜進行問話。
伯恩斯稱，幾乎每一場公開活動都是如此，還曾經發生過使館舉辦音樂會期間突然被斷電且沒收到任何通知與解釋，而前後的活動電力都沒有出現異常狀況，「這不是一個自信的政府的表現」；另外，中國也限制教育和文化交流，伯恩斯提到北京當局使中國學生更難赴美求學，並停止邀請美方參加全國各地的大學博覽會，美國資助的交流計劃中約有半數學生更因政府、校方或僱主的壓力退出。
同時在社交媒體方面，美國大使館也受到嚴格限制，原先使館試圖通過中國社交平台與中國人民接觸，但這些努力受到越來越嚴格的審查，即使是相對無害的貼文也會被阻擋或刪除。
報導分析指出，伯恩斯的言論顯示美國官員對於北京在改善關係方面的誠意感到擔憂，尤其是北京試圖在國內煽動反美情緒，有鑒於最近發生四名美國大學的教師在吉林市遭刺傷事件，他擔心中國政府正積極地試圖貶低美國，「講述一個扭曲的美國社會、美國歷史和美國政策。」
他說，美國使館曾與中國政府對此進行了無數次對話，「但甚麼都沒有改變，甚麼都沒有解決（nothing has changed, and nothing gets fixed）」。