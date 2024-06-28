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金曲獎／翁立友廝殺8度入圍許富凱　林俊逸出道32年首搶台語歌王

▲第35屆金曲最佳台語男歌手獎競爭激烈，許富凱（左起）、林俊逸、翁立友、蘇明淵、鄭平搶台語歌王寶座。（圖／翻攝自許富凱、林俊逸、翁立友、蘇明淵、鄭平臉書）
▲第35屆金曲最佳台語男歌手獎競爭激烈，許富凱（左起）、林俊逸、翁立友、蘇明淵、鄭平搶台語歌王寶座。（圖／翻攝自許富凱、林俊逸、翁立友、蘇明淵、鄭平臉書）

記者林奕如／台北報導

第35屆金曲獎頒獎典禮將於29日登場，最佳台語男歌手競爭相當激烈，入圍者有翁立友、許富凱、蘇明淵、林俊逸，以及新人歌手鄭平，各個都是實力派，號稱死亡之組。翁立友、許富凱、蘇明淵都要角逐第2座台語歌王獎座，林俊逸則是出道32年首次入圍，新人歌手鄭平在本屆金曲一次入圍5項大獎，不容小覷。

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老將翁立友實力雄厚　5度入圍獲肯定

翁立友曾獲得第20屆金曲獎台語歌王，今年是他第5度入圍歌王，對於將與林俊逸、鄭平、蘇明淵、許富凱同台競爭，他謙虛說：「每一個都是很棒的歌手，可以入圍就已經很開心。」他曾受訪表示，這次的專輯《刀馬旦》是難唱的前幾名專輯，歌詞非常不好發音，需要長時間練習咬字。

▲翁立友入圍金曲獎最佳台語男歌手，隨身帶著幸運物玉葫蘆。（圖／豪記唱片）
▲翁立友入圍金曲獎最佳台語男歌手，隨身帶著幸運物玉葫蘆。（圖／豪記唱片）
許富凱走過父喪　來勢洶洶搶第2座歌王

「台語小天王」許富凱也是金曲入圍常勝軍，擁有許多阿公、阿嬤鐵粉的他，這次以專輯《五木大学》第8度角逐金曲，上次奪台語歌王是在第32屆金曲獎，這次走過父喪悲傷，再度叩關歌王寶座，他當下以3個形容「出頭天、很爽、OMG」來表達激動心情，該專輯講述林森北路的條通文化，大量運用台日語交錯，十分有特色。

▲許富凱看到田馥甄坐台下，貼心提醒歌迷別打擾她。（圖／何樂音樂提供）
▲許富凱第8次入圍，專輯《五木大学》講述林森北路的條通文化。（圖／何樂音樂提供）
律師歌手蘇明淵再搶歌王　專輯唱出心中的孤獨

律師歌手蘇明淵曾榮獲第31屆金曲獎台語歌王，這次以專輯《心內烏空》入圍，該專輯他化身為城市觀察者，唱出每個人心中暗藏的孤獨、絕望、空虛等情緒黑洞。

▲律師歌手蘇明淵再搶歌王（圖／翻攝蘇明淵臉書）
▲律師歌手蘇明淵再搶歌王，專輯唱出自己的心聲。（圖／翻攝蘇明淵臉書）
林俊逸出道32年首入圍　承諾得獎再也不報名

林俊逸出道32年，模仿費玉清走紅，主持、音樂劇、綜藝通告等全都參與，他在「二姊」江蕙鼓勵下轉戰台語歌壇，今年首度以專輯《上好的一年》入圍台語金曲歌王，他也承諾，若得獎之後就不再報名，原因是覺得要得這個獎實在太難了，想把機會讓給更多努力的音樂人。

▲林俊逸過去曾與大12歲的女星趙詠華傳緋聞，近期將在新的音樂劇《腦內失控的iTunes》中飾演渣男，親自透露心聲，表示飾演渣男可以體驗不一樣的人生，不用負責。（圖／記者吳翊婕攝）
▲林俊逸出道32年，在「二姊」江蕙鼓勵下轉戰台語歌壇。（圖／記者吳翊婕攝）
全才音樂人鄭平　18歲開始組團創作

新人歌手鄭平以專輯《簡單一句話》，一舉入圍金曲獎年度專輯、專輯製作人、台語專輯、台語男歌手及最佳新人，說是怪物新人但資歷一點也不新，鄭平從18歲開始組團創作，2003年活躍於獨立樂團圈，先後在多個電子樂團擔任樂手，曾獲第12屆金音獎肯定，是圈內著名的全才音樂人。

▲鄭平（圖／翻攝鄭平臉書）
▲鄭平資歷一點也不新，18歲就組團創作。（圖／翻攝鄭平臉書）

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