金曲獎／翁立友廝殺8度入圍許富凱　林俊逸出道32年首搶台語歌王

我是廣告 請繼續往下閱讀
翁立友曾獲得第20屆金曲獎台語歌王，今年是他第5度入圍歌王，對於將與林俊逸、鄭平、蘇明淵、許富凱同台競爭，他謙虛說：「每一個都是很棒的歌手，可以入圍就已經很開心。」他曾受訪表示，這次的專輯《刀馬旦》是難唱的前幾名專輯，歌詞非常不好發音，需要長時間練習咬字。
許富凱走過父喪 來勢洶洶搶第2座歌王
「台語小天王」許富凱也是金曲入圍常勝軍，擁有許多阿公、阿嬤鐵粉的他，這次以專輯《五木大学》第8度角逐金曲，上次奪台語歌王是在第32屆金曲獎，這次走過父喪悲傷，再度叩關歌王寶座，他當下以3個形容「出頭天、很爽、OMG」來表達激動心情，該專輯講述林森北路的條通文化，大量運用台日語交錯，十分有特色。
律師歌手蘇明淵再搶歌王 專輯唱出心中的孤獨
律師歌手蘇明淵曾榮獲第31屆金曲獎台語歌王，這次以專輯《心內烏空》入圍，該專輯他化身為城市觀察者，唱出每個人心中暗藏的孤獨、絕望、空虛等情緒黑洞。
林俊逸出道32年首入圍 承諾得獎再也不報名
林俊逸出道32年，模仿費玉清走紅，主持、音樂劇、綜藝通告等全都參與，他在「二姊」江蕙鼓勵下轉戰台語歌壇，今年首度以專輯《上好的一年》入圍台語金曲歌王，他也承諾，若得獎之後就不再報名，原因是覺得要得這個獎實在太難了，想把機會讓給更多努力的音樂人。
全才音樂人鄭平 18歲開始組團創作
新人歌手鄭平以專輯《簡單一句話》，一舉入圍金曲獎年度專輯、專輯製作人、台語專輯、台語男歌手及最佳新人，說是怪物新人但資歷一點也不新，鄭平從18歲開始組團創作，2003年活躍於獨立樂團圈，先後在多個電子樂團擔任樂手，曾獲第12屆金音獎肯定，是圈內著名的全才音樂人。
更多「第35屆金曲獎」相關新聞。