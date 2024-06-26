路透：川普擬要求烏克蘭與俄和談　否則將斷軍援

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凱洛格指出，如果川普在11月總統大選獲勝，盡快促成俄烏談判至關重要。
凱洛格說，他們將告訴烏克蘭「你們得上談判桌，如果不這麼做，美國將中斷援助」；接著告知俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）他也得參與談判，如果不從，「我們將提供烏克蘭一切所需，讓他們在戰場上殲滅你們」。
另一名川普顧問是同樣曾任川普國安會幕僚長的傅萊茨（Fred Fleitz），根據他與凱洛格規劃的方案，俄烏談判期間，戰場將以當下戰線為基準進行停火。
傅萊茨表示，他們將自己的策略交給川普，獲得川普正面回應。他坦言：「我不是說他已經同意這項方案，或者照單全收，但我們對自己收到的回饋意見感到滿意。」
根據兩人的研究報告，他們將以再延後烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）一段時間作為承諾，誘使俄羅斯參與談判。
傅萊茨指出，按照他們的計畫，烏克蘭無需正式割讓領土給俄羅斯。儘管如此，烏克蘭短期內不太可能重新有效控制其所有領土。
他還說：「我們擔心的是這場戰爭已演變為消耗戰，將導致一整個世代的青年喪命。」
凱洛格與傅萊茨提到，烏克蘭需要更多安全保障才能維持長久和平。傅萊茨又補充說，「將烏克蘭全副武裝起來」可能是箇中關鍵。
俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則告訴路透社：「任何（和談）方案的價值在於細節，以及是否考量當下的實地情況。」
培斯科夫說道，蒲亭一再重申，俄羅斯向來對談判抱持開放態度，且將實際狀況納入考量。他強調俄方仍對談判持開放立場，而為了評估川普陣營提出的方案，「我們首先得進行了解」。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1130625