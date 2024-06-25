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Netflix計畫推「免費版」方案！美媒點名「2地區」有望率先實施

▲外媒揭露，Netflix計畫推出免費版觀看服務，在觀看廣告的前提下進行，可望在歐洲和亞洲市場率先推行。（示意圖／取自pexels）
▲外媒揭露，Netflix計畫推出免費版觀看服務，在觀看廣告的前提下進行，可望在歐洲和亞洲市場率先推行。（示意圖／取自pexels）

國際中心顏得智／綜合報導

影音串流巨擘Netflix訂閱用戶嚴重下降，打擊寄生帳號盼用戶訂閱的效果不顯著，推出低價廣告方案讓用戶降低訂閱費也未見具體成效。外媒揭露，Netflix準備推出一項「免費版」服務，只要用戶在觀看廣告的前提下，就能免費觀看影劇，預計可能在歐洲和亞洲地區推出。

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根據彭博報導，儘管Netflix仍是影音串流平台霸主，但在數位廣告市場的排名僅能勉強擠進第九或第十，與Hulu、Disney+和Amazon Prime等相比仍有一段差距。

一名廣告業高層告訴彭博，Netflix在廣告業務的擴張速度很慢，開出的廣告費還是競爭對手的2倍，導致在市場上客戶對其廣告缺乏興趣。

Netflix先前曾在肯亞嘗試過免費觀看的計畫，但在去年停止，近期正在研議推出一種免費但含廣告的方案，一名知情人士告訴彭博，該方案會在影片撥放過程插入廣告，藉此吸引不願意訂閱的用戶。

他也透露，該方案預計會從歐洲和亞洲地區開始實施，因兩地廣告市場和免費電視網路較為成熟，並特別點名德國和日本兩個國家，至於美國方面尚沒有計畫，因公司已在美國覆蓋了大部分潛在客戶群。

預計免費觀看服務將幫助Netflix接觸到更多無力承擔付費的使用者，以及那些沒有適當支付方式的潛在用戶。

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