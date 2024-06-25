王正棠敲三分砲想帶起球隊氣勢！談到妨礙守備判決：還是有點生氣
王正棠敲三分砲想帶起球隊氣勢！富邦悍將今（25）日在主場迎戰台鋼雄鷹，前2局遭到台鋼猛攻，王柏融更轟出三分砲，取得5分領先。不過王正棠在4局下敲出敲出關鍵追平比分的三分砲，讓富邦最終以6：5完成逆轉勝。賽後接受訪問，王正棠透露因為輸球，球隊近期氣氛不佳，所以希望轟出全壘打可以帶起團隊氣勢。另外，談到上周的跑壘爭議，王正棠則表示還是有點生氣。
記者林之越/新北報導
坦言球隊氣氛不佳 談到跑壘爭議仍有氣
5局下，富邦以2：5落後台鋼，取得攻佔上一、二壘的大好反攻機會，輪到王正棠打擊，結果他一棒將球敲向右外野看台，形成追平比分的三分砲。談到當時的打擊情況，王正棠表示：「覺得球隊最近不順，想要盡可能把分數打回來，所以就大膽一點，設定自己想攻擊的球路去攻擊，結果剛好抓到一個失投球。」
7局上負責守備時，王正棠疑似身體不適退場，賽後他親自解釋道：「那時候血糖降低，所以有點暈眩，可能是下雨休息太久，今天忘記補充熱量。」此外，當有媒體問到上周跑壘被判妨礙守備的爭議，王正棠說道：「還是有點生氣，因為那蠻關鍵的，我回去看重播，自己也是為了採壘包，所以一定要這樣跨，不然可能會受傷。」