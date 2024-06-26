林岳平用兵如神！4座季冠軍超越呂文生　陳傑憲揭密餅總帶兵哲學

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「餅總」林岳平生涯第四度領軍奪得季冠軍，在球員眼中，餅總是什麼樣的總教練？陳傑憲表示：「一開始球隊打得很好，但在陷入低潮時，餅總並沒有苛責我們，反而不斷給予鼓勵。他知道我們陣容很年輕，一直在教導我們如何冷靜思考，幫助球隊度過困境。餅總給了我們很多好的建議，非常感謝他。」
陳傑憲接著說：「我們球隊年輕人很多，有些都是第一次體驗季冠軍噴香檳，他們很期待、也很興奮。在低潮時，他們打得有點急躁，但我們通過團隊的溝通和互相鼓勵，最終才有了這麼好的結果。」
陳傑憲帶頭做起 為年輕球員灌輸觀念
回顧上半季統一獅奪冠，陳傑憲表示：「我們球隊一開始表現很順利，但在連敗時期，我們學到了很多。那段低潮讓我們知道如何調整狀態，非常感謝那段時間的連敗。身為隊長，我也一直在灌輸年輕球員觀念，感謝他們撐過來，讓我們現在有了好的結果。」
今年陳傑憲達成千安里程碑，本季打擊三圍高達.350/.445/.421，談到今年的打擊成績，他說：「其實我沒有特別在意個人成績，今年我更著重於讓年輕選手成長，這樣我們團隊才能更強大。希望我們能保持現在的狀態，下半季打出好成績，並拿下最終的總冠軍。」
林岳平在2020年接任統一獅總教練，並順利奪下總冠軍，之後在2021年、2023年也都拿下季冠軍，今年是林岳平帶隊第4度奪下季冠軍，超越大石彌太郎、「飛總」呂文生的紀錄，成為隊史第一人。