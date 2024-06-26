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輝達反彈引領那指、標指走高！Fed理事大放鷹　美股道瓊跌299點

▲美股週二各自發展，標指、那指雖因輝達股價反彈而領漲，但道瓊工業指數則以跌299點收。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股週二各自發展，標指、那指雖因輝達股價反彈而領漲，但道瓊工業指數則以跌299點收。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

晶片大廠輝達（Nvidia）扭轉3日跌勢，於週二股價反彈，收漲約6.8%，並引領科技股回彈，納指升近1.3%。惟美國聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）放鷹，聲稱不預計今年會有任何降息行動，美股週二各自發展，道瓊工業指數以跌299點收。

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綜合《CNBC》等外媒報導，美股週二走勢相較於前一個交易日出現逆轉，週一因輝達股價的下跌，連帶影響其他科技股下滑，那斯達克指數收跌逾1%，創4月以來最糟糕單日表現，投資人似乎將資金轉向銀行和能源股。

「獨立顧問聯盟」（Independent Advisor Alliance）首席投資長扎卡爾利（Chris Zaccarelli）認為，輝達和其他科技公司最近的表現可能屬於短期調整，「 今年仍然是關於科技和人工智慧的一年，也許在過去幾天裡出現了一些利潤回吐...但人工智慧的反彈比網路泡沫具有更實質的內容，所有表現良好的股票都有強勁的獲利。」

比起科技股的回漲，聯準會鷹派對降息與否的暗示，則讓市場氣氛添加一絲黯淡。Fed理事鮑曼於倫敦發表演說，聲稱由於通膨前景存在「多重上行風險」，太快下調政策利率可能導致通膨反彈，直言現在並非降息的適當時機，不認為Fed會在今年內降息。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）也警告，通膨不是目前唯一的風險，美國就業市場正處於拐點（inflection point），若進一步放緩將意味失業增加。

25日收盤，美股道瓊指數下跌299.05點，或0.76%，收39112.16點；那斯達克指數上漲220.84點，或1.26%，收17717.65點；標普500指數上漲21.43點，或0.39%，收5469.3點；費城半導體指數上漲96.14點，或1.79%，收5467.66點。

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