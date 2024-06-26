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台灣「低調職業」月薪6萬！每天僅上班2小時　工作內容眾不敢應徵

▲台灣行業百百種，有些職業低調、冷門，但不代表他們賺得少，只是工作的內容不一定是一般人可以承擔或者接受的。（圖／取自unsplash）
▲台灣行業百百種，有些職業低調、冷門，但不代表他們賺得少，只是工作的內容不一定是一般人可以承擔或者接受的。（圖／取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

在台灣有所謂的熱門行業，相對的就會有冷門、低調的職業，也許他們不是賺比較少，但是工作的內容不一定是一般人可以承擔或者接受的。近日就有網友分享自己的工作，表示月薪基本上都有6萬、每天只需要工作2小時，但卻都沒有人前來應徵，引起廣大迴響。不過其工作內容公開後，讓許多人退避三舍直呼「難怪沒人要應徵。」

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一名網友在「Dcard」貼文指出「一個月薪水6萬的工作，最高上限可以超過10萬，平均月工時50小時以內，有勞健保、年終、特休等等，工作內容只是單純的勞力活，該有的都有，但這樣還找不到人，心真的很累，這個月有稍微忙一些，應該有10萬可以領。」

▲網友分享自己現在的工作月收入6萬起跳，每天平均工作2小時，但仍然應徵不到人。（圖/Dcard）
▲網友分享自己現在的工作月收入6萬起跳，每天平均工作2小時，但仍然應徵不到人。（圖/Dcard）
台灣低調行業月薪六萬！每天平均工作2小時「眾仍不敢應徵」

那到底是什麼工作每天只要上班2小時，月薪卻又高達6萬呢？該網友也解釋「工作做的就是貨櫃船相關工作，老闆目前一直都沒公開找人，是希望能夠把這個機會留給員工身邊的朋友，然後一天2小時是平均，還是要看船進來多久、貨櫃量多少，工作時間不固定，可能是半夜。」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「沒有猜錯的話，應該是碼頭解繫固人員，超級體力活工作，要輪三班非常操，一般人體力負荷不了，就算可以做也不會長久，一但受傷就不用做了，薪資跟勞力士相對的」、「碼頭工作在南部地區真的很辛苦，尤其是夏天很多人撐不下去」、「只能說薪水真的不錯，工時也不長，但碼頭解繫固人員真的不是容易的工作，有興趣可以上網查一下。」

▲高雄港務分公司將打撈上岸的貨櫃集中在港區貨櫃集散場。(圖／高雄港務分公司)
▲而該網友的工作其實就是「碼頭解繫固人員」，雖然不常聽到，不過其薪資算是非常不錯，但就是需要體力活。(圖／NOWnews資料照)
碼頭解繫固人員工作內容公開！具備3條件才有機會錄取

而《NOWnews》記者也依照關鍵字到人力銀行官網查詢，發現這個「碼頭解繫固人員」又被稱為是「lashing man」，其工作內容通常為「從事停靠碼頭時貨櫃船上的貨櫃和貨物之繫固與解脫」、「需要大量的勞力以及體力」、「配合度高，解繫固工具之準備、收送及裝卸鎖栓等作業」不過許多家公司開出的薪資確實都還算不錯，整體介於45K至60K不等，又以高雄港灣碼頭的職缺最多。

不過雖然說工時較短且薪資也算優渥，但畢竟是體力活的工作，相對在錄取資格上就有大票人會被淘汰，而就算有體力的人，也不見得能夠撐住輪班制度、冬冷夏熱的工作環境，只能說每一行辛苦的地方都不同，找到自己適合、符合薪資期待且喜歡的工作還是最重要的！


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