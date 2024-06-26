台灣「低調職業」月薪6萬！每天僅上班2小時　工作內容眾不敢應徵

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台灣低調行業月薪六萬！每天平均工作2小時「眾仍不敢應徵」
那到底是什麼工作每天只要上班2小時，月薪卻又高達6萬呢？該網友也解釋「工作做的就是貨櫃船相關工作，老闆目前一直都沒公開找人，是希望能夠把這個機會留給員工身邊的朋友，然後一天2小時是平均，還是要看船進來多久、貨櫃量多少，工作時間不固定，可能是半夜。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「沒有猜錯的話，應該是碼頭解繫固人員，超級體力活工作，要輪三班非常操，一般人體力負荷不了，就算可以做也不會長久，一但受傷就不用做了，薪資跟勞力士相對的」、「碼頭工作在南部地區真的很辛苦，尤其是夏天很多人撐不下去」、「只能說薪水真的不錯，工時也不長，但碼頭解繫固人員真的不是容易的工作，有興趣可以上網查一下。」
碼頭解繫固人員工作內容公開！具備3條件才有機會錄取
而《NOWnews》記者也依照關鍵字到人力銀行官網查詢，發現這個「碼頭解繫固人員」又被稱為是「lashing man」，其工作內容通常為「從事停靠碼頭時貨櫃船上的貨櫃和貨物之繫固與解脫」、「需要大量的勞力以及體力」、「配合度高，解繫固工具之準備、收送及裝卸鎖栓等作業」不過許多家公司開出的薪資確實都還算不錯，整體介於45K至60K不等，又以高雄港灣碼頭的職缺最多。
不過雖然說工時較短且薪資也算優渥，但畢竟是體力活的工作，相對在錄取資格上就有大票人會被淘汰，而就算有體力的人，也不見得能夠撐住輪班制度、冬冷夏熱的工作環境，只能說每一行辛苦的地方都不同，找到自己適合、符合薪資期待且喜歡的工作還是最重要的！