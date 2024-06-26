AI還有這功能！科學家提「 生成記憶」植罪犯腦 受害視角催悔意
AI浪潮來襲，在日常生活的應用層面越來越多，竟然也能起到「教化功能」？有外媒引述近期國外科學家提出的「未來監獄」概念，聲稱藉著將AI生成記憶植入罪犯大腦，展示受害者的視角，有利於催生悔意，令罪犯在短時間內感受到「度日如年」，或許就不再需要長期監禁，也能大大節省監獄成本。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《每日郵報》報導，雖然服刑被認為可以阻止再犯，但近年多項研究都顯示，監獄並不能阻止人們再次犯罪。為此，科學家蓋利（Hashem Al-Ghaili）提出，以一種名為「Cogniify」的技術為例，將一個人犯罪的合成記憶植入其大腦中，同時展示受害者的視角，在罪犯的腦海裡，時間的流逝速度會比現實生活中的慢，這會讓他們在短時間內就彷彿經歷了數年的時光。
該系統可以配備一個類似虛擬實境的設備，顯示AI生成的犯罪畫面，再加上大腦植入物，可以誘發悔恨等情緒狀態。除了向罪犯展示生成式犯罪記憶，還可以讓犯罪者感受到受害者的痛苦，例如受害者及其家人遭受的身體和情感創傷等等。
雖然事後恢復需要一點點時間，但對罪犯來說卻像是好幾年，也可根據受試者的犯罪嚴重度、刑期、康復狀況等，「客製化」記憶。
該研究認為，「Cogniify」 可以減少長期監禁的成本，徹底改變刑事司法系統，相較於傳統監獄需要大量預算，用於建設、維護、人員配備，透過人工記憶植入取代長期監禁，維護監獄設施和支持囚犯的成本可能會大大降低。