謝忻父母到西班牙被搶劫！「爸爸休克送醫」遭5人壓制驚悚過程曝
藝人謝忻近年來復出螢光幕前，也常在社群上和網友互動，對於自己過去的醜聞被提也一笑置之。近日她在Threads上分享，爸媽到西班牙旅遊時，在巴塞隆納飯店被搶劫，爸爸還因此休克送醫，她有感而發呼籲大家：「所以真的覺得台灣很安全！ 請大家一起愛惜守護台灣。」
記者薛羽彤／綜合報導
謝忻透露爸媽曾去西班牙巴塞隆納旅遊，卻在飯店門口遇到5個人上前強劫，謝忻媽媽當下被掐著脖子，爸爸則是被壓在地上搜身，而路過的行人都置之不理，爸爸還因此休克被送到急診室。事發當下，就在飯店人員眼睛看得到的地方，卻沒有人出來幫忙，因此謝忻媽媽懷疑「飯店的人都是共謀。」謝忻心疼表示，媽媽因此得到創傷症候群，好幾年半夜都會從睡夢中尖叫醒來。
謝忻爸媽被搶劫後，連證件也都不見，只好去代表處補辦簽證，怎料當地的代表分享了更可怕的事件，一家人在鄉下的渡假村叫計程車，老公很貼心的讓老婆跟小孩先上車，自己在後面放行李，結果車就開走了，老公再也沒看過他的老婆跟小孩，聽了讓人毛骨悚然。此外，謝忻分享自己4年前有一個人去西班牙爬山，「我覺得鄉下還OK，反而是名勝古蹟會有比較多，想要偷觀光客錢的小偷！」也請大家到歐洲旅遊真的要小心。