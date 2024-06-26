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周杰倫的多重宇宙真假難分！粉絲看身旁一招秒辨認「有防偽標籤」

▲周杰倫昨日罕見出席活動，由於太多人素人長得像周杰倫，粉絲教看身旁一招秒辨認：「有防偽標籤」。（圖／記者葉政勳攝）
▲周杰倫昨日罕見出席活動，由於太多人素人長得像周杰倫，粉絲教看身旁一招秒辨認：「有防偽標籤」。（圖／記者葉政勳攝）

記者薛羽彤／綜合報導

天王周杰倫憑著獨特的唱腔，以及堅強的音樂實力走紅歌壇，出道多年天王地位屹立不搖。近期大陸出現一群長得像周杰倫的民眾，從直播主到賣餅的都有，讓網友笑虧「周杰倫是個種族」。連昨（25）日周杰倫本尊罕見出席台灣活動，也令不少網友遲疑「這位是真的嗎？」有民眾曬出周杰倫昨日幫粉絲簽名的畫面，網友看到後笑稱「大妮（助理）現在是周杰倫的防偽標籤了。」

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▲大妮（左）擔任周杰倫的助理多年，因外型圓潤搶眼，許多粉絲都認得她。（圖／周杰倫IG）
▲大妮（左）擔任周杰倫的助理多年，因外型圓潤搶眼，許多粉絲都認得她。（圖／周杰倫IG）
周杰倫昨日久違出席台灣精品活動，同場還有韓星金智媛，大咖齊聚，現場被上千名民眾擠爆，不少人等著要周杰倫簽名。有網友在Threads上分享，當下想要周杰倫簽名，但沒帶他的專輯之類的，只好拿手上的會計學課本給他簽，笑說：「手上唯一能簽名的只有這個了，應該算得上是21歲生日禮物吧！」

影片中，周杰倫親切替粉絲拿的球鞋、專輯簽名，原PO拿著一本厚厚的書等著，助理大妮在一旁原本要伸手去拿給周杰倫簽，看到是課本就縮回去，最後他準備要離開時，原PO大喊「還有我的課本！」周杰倫立刻停下腳步替他簽名，最後才轉身離開。

▲周杰倫替粉絲簽名，網友笑說看到助理大妮，才確認是本尊無誤。（圖／kai0624__ Threads）
▲周杰倫替粉絲簽名，網友笑說看到助理大妮（右），才確認是本尊無誤。（圖／kai0624__ Threads）
該片段放上網路後，超過10萬人瀏覽，其他網友看了羨慕表示，「麻煩匡起來然後寫傳家之寶請勿販售，售了做鬼都不放過他」、「我會計課本上要是有周杰倫的簽名，我每天把會計讀爛。」此外，因為網路上出現太多長的像周杰倫的人，也令不少人質疑這位是否為本尊，直到看到身旁的助理大妮才確定，笑翻眾人，「大妮現在是周杰倫的防偽標籤了」、「這是真的，我也是看到大妮在旁邊才確定」、「為什麼有點不像！甚至是看到旁邊經紀人才知道是真的。」
 

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