張子宇中國220公分「女姚明」首度國際賽！超殘酷站著就打爆對手

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張子宇在首場亞洲U18女籃賽就砍下19分，讓印尼隊毫無招架之力，而她其實在14歲就出名，並在U15的比賽中獲得高度關注。
2007年出生的張子宇是山東人，母親是前國手於瑛，父親也是前職籃運動員。網路謠傳張子宇的身高爲228公分，超過了226公分高的姚明，但她日前接受中國媒體訪問時透露，她的身高在223公分至224公分之間。
張子宇小學畢業後進入清華附中，入選中國U13訓練營。2019年，張子宇的身高已超過210公分。在2021年中國U15籃球聯賽女子組決賽中，張子宇斬獲42分和25個籃板，幫助球隊奪冠。2022年山東省運會賽場上，張子宇在女籃決賽中獨得68分，也讓球迷嚇到。有球迷拿她跟前中國女籃傳奇鄭海霞相比，但鄭海霞206公分高，還是沒有張子宇高，但是鄭海霞曾拿過1992年奧運女籃銀牌，這可是至高無上的榮譽。
中國隊開場氣勢如虹，首節取得27:15的領先。次節比賽，紐西蘭隊打出一波8:0將分差縮小，但中國隊很快穩住陣腳，半場結束以43:33領先。易籃再戰，中國隊在第三節火力全開，以71:49領先進入第四節，比賽已無懸念。
張子宇現在17歲，她在這場對戰紐西蘭的比賽，第三節比賽進行到2分58秒時，靠著籃下放進2分，拿下個人第30分，這也將球隊的領先優勢擴大到64:44，奠定勝基。
U18女籃亞錦賽將於6月24日至30日在深圳舉行，共有8支球隊參賽，中國隊與日本隊、紐西蘭隊和印尼隊分在B組，張子宇將於今晚7時在主場迎戰日本隊，兩軍將首度碰頭，因為兩隊都是不敗之師，張子宇要如何表現？成為中國隊贏球的關鍵。