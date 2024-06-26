進口咖哩粉上千斤農藥超標！台灣好侍食品3大聲明：佛蒙特未使用
台灣食藥署昨（25）日公布最新邊境查驗不合格名單，赫見知名「台灣好侍食品」被驗出從馬來西亞進口的上千斤咖哩粉農藥超標，旗下以佛蒙特咖哩塊、爪哇咖哩備受歡迎的好侍，緊急提出3大聲明，強調「家庭用及業務用之佛蒙特咖哩塊系列，未使用馬德拉斯咖哩粉GS」，與此次檢測結果完全無關，「檢驗不符合商品，台灣好侍食品已申請銷毀處理。」
記者蕭涵云/台北報導
食藥署最新邊境查驗不合格名單，公布包括日本哈蜜瓜、印尼白胡椒粉調味料、韓國辣椒粉等產品，分別被檢出有農藥超標、防腐劑不合格。其中，知名「台灣好侍食品股份有限公司」自馬來西亞進口的重達1100公斤咖哩粉，遭檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm，全數依規定得退運或銷毀。由於好侍旗下擁有佛蒙特咖哩塊、爪哇咖哩等備受歡迎的品牌產品，令消費者譁然。
今（26）日一早台灣好侍食品股份有限公司，為確保消費者理解相關資訊，緊急發出3大品牌聲明：
1、此次檢測結果與家庭用及業務用之佛蒙特咖哩塊系列、爪哇咖哩塊系列及咖哩調理包系列，完全無關。
2、佛蒙特咖哩塊系列、爪哇咖哩塊系列及咖哩調理包系列，並未使用馬德拉斯咖哩粉GS。
3、此次檢驗不符合商品，台灣好侍食品已申請銷毀處理。現行流通之馬德拉斯咖哩粉GS商品，經食藥署檢驗合格並核發輸入許可通知書，敬請安心使用。
另外，沅信企業有限公司從韓國大邱輸入的韓國辣椒粉也有農藥違規問題，有3批被檢出殘留農藥2,4-D，含量介於0.07至0.08ppm，超過「農藥殘留容許量標準」容許量0.05ppm，總重量8280公斤違規。