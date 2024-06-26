《婆婆2》丁也恬未婚當媽揭養子身分 69歲終身不嫁：我財富自由
69歲金鐘視后丁也恬早期演出《星星知我心》深入人心，近期她在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》飾演洪都拉斯媽媽「一婆」，和鍾欣凌上演「婆媳對戲」，逗得觀眾哈哈大笑。69歲的她是獨身主義，很早就為了自己未來打算，「自不自由是自己的心，我現在就財富自由。」她終身未婚，上節目透露有領養一個小孩了。
記者林奕如／綜合報導
丁也恬在節目《單身行不行》透露自己有領養一個小孩，這小孩是自己親弟弟的兒子，之前小孩放暑假會帶他到北部來上課，小孩回去南部之後還有聯絡，小孩會打電話給她，後來發現小孩都到別人家打電話，她因此決定領養，當初還有走法律程序，「領養的時候他媽媽也有來，問之後可以來看小孩嗎，我說『他就是妳的小孩，我只是養他而已，妳還是他媽媽』。」
丁也恬也說，起初在領養時媽媽很反對，認為未婚的她帶有一個孩子，肯定會被外人閒言閒語，不過她沒有這樣的想法，也非常尊重孩子，讓姪子保持原有的稱謂叫她「姑姑」，她對姪子教育嚴厲，覺得要對姪子的親生父母負責，因此重擔很大，現在養子約40歲，她以「慈悲的孩子、心好」形容姪子，姪子對丁也恬非常感恩，喊話會養她跟爸爸。